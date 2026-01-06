Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fidel Martínez

El sorpresivo club que se quedará con Fidel Martínez en el mercado de pases 2026

El extremo ecuatoriano Fidel Martínez rechazó volver a uno de los grandes de LigaPro y tiene sorpresivo nuevo club.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El sorpresivo club que se quedará con Fidel Martínez en el mercado de pases 2026
El sorpresivo club que se quedará con Fidel Martínez en el mercado de pases 2026

Fidel Martínez fue otro de los jugadores que quedó libre desde el exterior y recibió sondeos de Emelec para el 2026. El ecuatoriano sorpresivamente eligió otro equipo para seguir su carrera.

Fidel Martínez será nuevo jugador del Atlético JBG, club que reemplazará a Atlético Vinotinto en la Serie B. El futbolista será el primer refuerzo del equipo tras sus nuevos dueños.

El equipo tendrá presencia del grupo Atlético de Madrid en la directiva, así mismo Martínez será embajador del gigante español en Ecuador. Es el segundo club ecuatoriano en dos años para Martínez tras El Nacional.

El ecuatoriano tuvo un semestre regular en Sport Boys de Perú y generó algo de sorpresa que el club peruano no lo renueve por lo menos un semestre más tras la cantidad de minutos que tuvo.

En el 2025 fue una de las prioridades de Emelec pero no llegaron a un acuerdo económico, también sonó para Vinotinto, Aucas y Orense. En Atl. JBG no cobraría más de 10 mil dólares mensuales.

El valor de mercado de Fidel Martínez 

El valor actual de Fidel Martínez es de 125 mil dólares, uno de los precios más bajos de toda su carrera. Asimismo, el City no tendría que pagar ninguna cuota de fichaje, ya que el jugador saldría libre de Perú, donde termina contrato hasta finales de año en este 2025. 

Publicidad
Jeremy Sarmiento no va más en Italia y tendría nuevo club

ver también

Jeremy Sarmiento no va más en Italia y tendría nuevo club

Fidel Martínez – campeón El Nacional

Fidel Martínez – campeón El Nacional

En resumen

  • Fidel Martínez fichó por el Atlético JBG de la Serie B para la temporada 2026.
  • El jugador ecuatoriano tendrá un salario máximo de 10 mil dólares mensuales en su club.
  • El valor de mercado actual de Martínez se sitúa en 125 mil dólares, el más bajo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Fidel Martínez y Emmanuel Martínez jugarían otra vez juntos en LigaPro
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez y Emmanuel Martínez jugarían otra vez juntos en LigaPro

Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro

Fidel Martínez dejaría Perú para el 2026 ¿vuelve a LigaPro?
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez dejaría Perú para el 2026 ¿vuelve a LigaPro?

Estrella de la Premier League, en duda por lesión para el Mundial 2026
Europa

Estrella de la Premier League, en duda por lesión para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo