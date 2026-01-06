Fidel Martínez fue otro de los jugadores que quedó libre desde el exterior y recibió sondeos de Emelec para el 2026. El ecuatoriano sorpresivamente eligió otro equipo para seguir su carrera.

Fidel Martínez será nuevo jugador del Atlético JBG, club que reemplazará a Atlético Vinotinto en la Serie B. El futbolista será el primer refuerzo del equipo tras sus nuevos dueños.

El equipo tendrá presencia del grupo Atlético de Madrid en la directiva, así mismo Martínez será embajador del gigante español en Ecuador. Es el segundo club ecuatoriano en dos años para Martínez tras El Nacional.

El ecuatoriano tuvo un semestre regular en Sport Boys de Perú y generó algo de sorpresa que el club peruano no lo renueve por lo menos un semestre más tras la cantidad de minutos que tuvo.

En el 2025 fue una de las prioridades de Emelec pero no llegaron a un acuerdo económico, también sonó para Vinotinto, Aucas y Orense. En Atl. JBG no cobraría más de 10 mil dólares mensuales.

El valor de mercado de Fidel Martínez

El valor actual de Fidel Martínez es de 125 mil dólares, uno de los precios más bajos de toda su carrera. Asimismo, el City no tendría que pagar ninguna cuota de fichaje, ya que el jugador saldría libre de Perú, donde termina contrato hasta finales de año en este 2025.

Fidel Martínez – campeón El Nacional

