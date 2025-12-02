Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro

Fidel Martínez tuvo un opaco paso por el fútbol peruano, donde defendió los colores de Sport Boys. Ahora mismo, el jugador ecuatoriano suena para regresar a Ecuador, donde ya se reveló el equipo que le abriría las puertas. El delantero sonó para varios grandes.

De acuerdo a la revelación de Kevin Suárez, Guayaquil City ya estaría en conversaciones con Fidel Martínez para traerlo de regreso a Ecuador. El delantero tricolor tuvo un paso por El Nacional en los últimos meses, y no pudo rendir. Ahora finalmente volvería a una ciudad donde se vio su mejor rendimiento.

Cuando estuvo en Guayaquil defendiendo los colores de Barcelona SC, Fidel Martínez fue uno de los mejores jugadores del campeonato. Incluso, el delantero ecuatoriano llegó a convertirse en el goleador de la Copa Libertadores con los colores del ‘Ídolo’.

Con este fichaje, el City quiere seguir dando señales de que será un equipo difícil de competir en 2026. Aunque se esté cargando de jugadores de una edad importante, también está adquiriendo experiencia, lo cual, le permitirá competir para no descender, que es su objetivo final.

Fidel Martínez no se pudo plantar en Sport Boys. (Foto: FútbolEcuador)

Asimismo, Fidel Martínez buscará su revancha en Ecuador, ya que el delantero ecuatoriano salió mal de El Nacional y no dejando la imagen de lo que fue su gran carrera en Ecuador. Emelec fue uno de los clubes que estuvo cerca de ficharlo, pero no lo pudo hacer.

Los números de Fidel Martínez en esta temporada

Entre su paso por Ecuador y Perú en este 2025, Fidel Martínez apenas pudo jugar 20 partidos entre todas las competencias. El delantero estuvo en cancha poco más de 700 minutos. No obstante, solo marcó 2 goles y dio 1 asistencia, siendo uno de sus peores años en su carrera.

El valor de mercado de Fidel Martínez

El valor actual de Fidel Martínez es de 125 mil dólares, uno de los precios más bajos de toda su carrera. Asimismo, el City no tendría que pagar ninguna cuota de fichaje, ya que el jugador saldría libre de Perú, donde termina contrato hasta finales de año en este 2025.

