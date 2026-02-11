Ni Emelec ni Barcelona SC: Fidel Martínez regresa a la LigaPro y jugará en este equipo

En su mejor momento, Fidel Martínez llegó a ser el goleador de la Copa Libertadores con la camiseta de Barcelona SC. El delantero ecuatoriano sonó para regresar a Ecuador en varias ocasiones y jugar con Emelec, ahora volvió y terminó firmando con un equipo que sorprendió a todos.

En redes sociales el Atlético FC reveló su plantilla para esta temporada y a todos sorprendió que su nuevo jugador en ataque es Fidel Martínez. ‘Alegría y Atrevimiento’ volvió en absoluto silencio y ahora jugará en la LigaPro Serie B para la temporada 2026.

Fidel Martínez no dejaba de ser relacionado con equipos de la primera de Ecuador, pero el delantero eligió volver a la Serie B y seguir su carrera en Guayaquil. Atlético FC, en teoría, es un equipo que debutará en Ecuador para esta temporada.

El club “compró” la plaza de Vinotinto y ahora podrá jugar en la Serie B de Ecuador. Además, Atlético FC también mantiene una importante relación con el Atlético de Madrid. A esta estructura fue a la que ahora llegó Fidel Martínez, que también tuvo minutos en el amistoso que jugaron hace poco contra Barcelona SC.

Emelec quiso fichar a Fidel Martínez a mediados de la temporada 2025, incluso se habló de un acuerdo, pero el delantero acabó jugando en Perú. Ahora, el goleador ecuatoriano volvió a ser relacionado con el ‘Bombillo’ y también con Barcelona SC, pero su fichaje no se dio.

El contrato de Fidel Martínez en la LigaPro

Fidel Martínez tiene un nuevo contrato hasta finales de la temporada 2026. El delantero de 35 años buscará la posibilidad de remontar su carrera en el tramo final, para tener una justa despedida. Fue campeón de Ecuador hasta en dos ocasiones.

Las estadísticas de Fidel Martínez en 2025

Con la camiseta de El Nacional y Sport Boys, Fidel Martínez estuvo en cancha en un total de 20 partidos, marcó 2 goles y apenas dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 781′ minutos. Números muy bajos que lo tuvieron lejos de los focos al ecuatoriano.

