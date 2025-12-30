Es tendencia:
Barcelona

Fidel Martínez y Emmanuel Martínez jugarían otra vez juntos en LigaPro

Tras jugar juntos en Barcelona, Fidel Martínez y Emmanuel Martínez interesan al mismo club de LigaPro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Club de LigaPro va por Fidel y Emmanuel Martínez Foto: Barcelona

Emmanuel Martínez y Fidel Martínez fueron de los puntos más altos de Barcelona SC en su momento, y ahora el argentino y ecuatoriano se reencontrarían. Un club de LigaPro va por ambos jugadores para la temporada 2026.

Guayaquil City estaría pensando en los dos fichajes de renombre para la siguiente temporada y los apuntados son los mencionados jugadores. En lo económico es más factible el ecuatoriano que el argentino.

Pool Gavilánez aceptó públicamente que estaban interesados en Fidel Martínez, esperando que lleguen a un acuerdo en lo económico. El ‘Poja’ dejó el Sport Boys de Perú tras no ser renovado.

En el caso de Emmanuel, el argentino tendrá que aceptar una rebaja ya que el club ‘Ciudadano’ no le puede igualar el salario que percibe en el América Mineiro de Brasil.

Martínez dejó el fútbol ecuatoriano en el 2025 tras un paso irregular por El Nacional, mientras que Emmauel dejó Barcelona en el 2022 y no ha regresado al país.

Los fichajes que ha hecho Guayaquil City

Por ahora, Guayaquil City FC solo ha contratado a Damián Díaz para el 2026, aunque perdió a Miller Bolaños, quién seguiría su retorno a Emelec.

Rescalvo lo quiere mantener en Barcelona pero el jugador tiene todo acordado con Emelec

Rescalvo lo quiere mantener en Barcelona pero el jugador tiene todo acordado con Emelec

Damián Díaz – Guayaquil City

En resumen

  • Guayaquil City busca fichar a Emmanuel Martínez y Fidel Martínez para la temporada 2026.
  • Pool Gavilánez confirmó el interés por Fidel Martínez, quien quedó libre del Sport Boys peruano.
  • El argentino Emmanuel Martínez percibe un salario en América Mineiro superior al presupuesto del club.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
