Este martes 13 de agosto de 2024 se confirmó que Emelec al fin le da una gran noticia a Leonel Álvarez, ante el mal momento que está pasando el club en el comienzo de esta segunda etapa. El club sigue sin poder fichar, pero solucionaron una situación puntual.

Según varios informes, Emelec al fin pudo solucionar los problemas de inscripción con Aníbal Leguizamón y ya lo podrá usar en la LigaPro. El central es la pareja ideal con Luis Fernando León y viene entrenando con Leonel Álvarez toda la pretemporada.

Emelec no había podido usar a Aníbal Leguizamón por un problema de inscripción, al estar sancionado por la FIFA. Ahora desde FEF le habrían comunicado al club que no hay problema con el jugador y que se puede seguir con su inscripción con normalidad.

No obstante, aunque Emelec ya lo podrá inscribir en la LigaPro, aún no lo podrá usar en esta segunda etapa. El futbolista tiene una sanción acumulada de 5 tarjetas amarillas y por ende no estará presente ante El Nacional si finalmente ya está habilitado.

La segunda etapa de la LigaPro no ha empezado muy bien para Emelec. El club perdió 1 a 0 en su debut ante Deportivo Cuenca, y posteriormente fue goleado por Mushuc Runa 3 a 0. Actualmente, es penúltimo en la tabla de posiciones y necesita sumar puntos para seguir peleando en la Sudamericana.

Las bajas de Emelec para esta segunda etapa de la LigaPro

Para este semestre, Emelec ha perdido a varios jugadores, algunos muy importantes. El club ya no contará con Facundo Castelli, quien sufrió una grave lesión en su rodilla. Pero también siguen lesionados Marcelo Meli, Rodrigo Rivero, y también se fue Bryan Carabalí.

Los torneos que jugará Emelec en este 2024

A Emelec solo le quedan torneos locales en este 2024. El club tiene que jugar la segunda etapa de la LigaPro y también la Copa Ecuador, donde el campeonato te da un cupo a Copa Libertadores y este sería el torneo al que más esté apostando el equipo azul.