Emelec necesita estos resultados para clasificar a la Copa Sudamericana 2027

Emelec venció a Leones del Norte y el club azul aún puede jugar en la Copa Sudamericana 2027.

Emelec consiguió una victoria clave ante Leones del Norte para seguir soñando con la Copa Sudamericana 2027. El ‘Bombillo’ venció 3 a 1 y ahora, aunque por cuadrangular es muy complicado, el club tiene grandes chances de volver a jugar un torneo internacional.

¿Qué resultados necesita Emelec para jugar la Copa Sudamericana 2027?

Emelec necesita, al menos, ser segundo de su cuadrangular y superar a Guayaquil City, ahora mismo está a 1 punto del equipo ciudadano. El club debe quedar en este puesto, y así esperar que se den otros resultados en el primer hexagonal.

Necesita que Universidad Católica no sea tercero en el primer hexagonal y luego clasifique a la final de la Copa Ecuador, eliminando a Liga de Quito. Además, también es necesario que IDV se meta a la final, eliminando en su llave a Delfín. Con esta combinación, y Emelec segundo en el cuadrangular, el ‘Bombillo’ se mete a la Copa Sudamericana.

Liga de Quito también puede ayudar a Emelec a clasificar a Copa Sudamericana, siempre y cuando el club no sea ni segundo ni tercero en la LigaPro y se meta a la final de la Copa Ecuador contra Independiente del Valle. Todo siempre dependerá del puesto final del ‘Bombillo’ en su cuadrangular.

La tabla de posiciones del cuadrangular de la LigaPro

Ahora mismo, Emelec se ubica en el tercer lugar del cuadrangular, el ‘Bombillo’ necesita ganar sus próximos 3 partidos para, al menos, quedarse con el segundo lugar y esperar lo que pase en el primer hexagonal y en la Copa Ecuador para soñar con ir al play-off de la Sudamericana 2027.

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