Es uno de los mejores jugadores de Barcelona SC, pero ahora mismo es duda para la temporada.

Este sábado 17 octubre de 2026 se reveló que Barcelona SC podría perder a uno de sus mejores jugadores para la siguiente temporada. La actual temporada no fue de lo mejor para un equipo amarillo que posiblemente no juegue Copa Libertadores en 2027.

El jugador apuntado para salir de Barcelona SC es José Contreras. El arquero venezolano no estaría seguro para el siguiente año, y entre todas las ofertas, ahora suena la posibilidad de que llegue a Junior de Barranquilla, de acuerdo a Mr.Offsider.

Contreras ha sido titular indiscutible de Barcelona SC en toda la temporada, y solo no ha estado en el arco amarillo cuando se lesionó. Por lo cual, sería una baja muy dura en caso de concretarse su salida. El portero venezolano también es titular en su selección.

Contreras ya tapó en Colombia y su buen nivel en Ecuador es que lo pone en el radar del ‘Tiburón’. El club colombiano ya tiene asegurada la siguiente Copa Libertadores, mientras que con Barcelona SC todavía no se seguro que juegue torneo internacional.

Contreras es titular en Venezuela. (Foto: Imago)

José Contreras termina contrato con Barcelona SC a finales de esta temporada, y de momento no se ha informado una renovación de contrato. Por lo cual, en caso de no existir una nueva firma, el jugador se marcharía sin dejarle un solo dólar a los amarillos.

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Los números de José Contreras en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, José Contreras ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. Recibió 39 goles y dejó su arco en 0 en un total de 14 partidos. Su buena temporada ayudó a que el club juegue Copa Libertadores y saque victorias claves.

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