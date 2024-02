Una de las salidas que tuvo Emelec para el 2024 fue la del volante ecuatoriano José Francisco Cevallos Jr. El mediocampista tuvo opciones de renovar pero finalmente no aceptó quedarse en Emelec ni en Ecuador y ya tiene nuevo equipo.

Con algo de sorpresa, José Francisco Cevallos Jr. seguirá su carrera en el FC Aktobé de la primera división de Kasajistán. El jugador se encuentra ya viajando en estos momentos para sumarse a su nuevo equipo.

Esta será una nueva experiencia internacional para Cevallos Jr. luego de haber estado en Portugal antes de regresar a la LigaPro. En Ecuador fue vinculado con Liga de Quito y Barcelona SC.

Sobre supuestas ofertas de parte de clubes de LigaPro: “Hubo solo conversaciones pero nada formal”, dijo Cevallos en charlas con la prensa previo a tomar el avión que lo llevará a su club.

José Francisco Cevallos ha sumado tres ligas en el exterior, la primera el CSK Lokeren de Bélgica, el Portimonense de Portugal y un breve paso por las canteras de la Juventus de Italia cuando era juvenil.

Las estadísticas de José Francisco Cevallos en Emelec

José Francisco Cevallos llegó a Emelec a comienzos de 2020, con un contrato por 4 años. En su paso por el ‘Bombillo’ el volante ecuatoriano jugó 135 partidos, anotando 32 goles y dando 15 asistencias. Solo en 2023 jugó 36 partidos entre la LigaPro y la Copa Sudamericana, donde llegó a 4 goles y dar 5 asistencias en todas las competencias.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.