Este jueves 1 de febrero de 2024 el delantero venezolano de Liga de Quito, Jan Hurtado, aclaró sí seguirá siendo jugador de Liga una vez que su contrato termine a mitad de temporada. El aún jugador de Boca Juniors tiene una elevada opción de compra y el club se lo piensa, aunque él tiene muy claro qué hacer.

Jan Hurtado reveló en rueda de prensa que su voluntad pasa por seguir siendo jugador de Liga de Quito y espera que la directiva haga uso de su opción de compra: “Aspiro que ya para el mes de junio ya pueda quedarme, tengo que esperar la decisión de los directivos, pero yo estoy tranquilo e intento disfrutar el día a día en Liga. Si me toca quedarme bien, y si no, pues fue una buena experiencia”, afirmó en rueda de prensa.

Hurtado llegó a Liga de Quito para ser una alternativa a Paolo Guerrero a mitad de temporada de 2023, no obstante, poco a poco empezó a ganarse más minutos y ya muchos hinchas lo pedían como titular fijo. El venezola terminó siendo clave para clasificar a la final de la LigaPro.

Aunque la voluntad de Hurtado parece pasar por quedarse en Liga de Quito, el centro delantero tiene una opción de compra muy elevada y esto complicaría cualquier negociación. De ahí que,Liga también ya contratara a un delantero para todo el año como es Miguel Parrales.

Desde Liga de Quito no han confirmado qué harán con la opción de compra de Jan Hurtado. Lo más probable es que esta no se ejecute. El club ya firmó a Miguel Parrales y no descartan la llegada de otro delantero para los próximos días antes de comenzar la LigaPro.

Las estadísticas de Jan Hurtado con Liga de Quito en la temporada 2023

El fichaje de Jan Hurtado con Liga de Quito fue más demorado de lo esperado, por un tema de visado que complicaba el ingreso del venezolano a Ecuador. Además, el futbolista también llegó un poco tocado. Hurtado jugó con la camiseta del ‘Rey’ 10 partidos anotando 3 goles y también dando una asistencia, en la mayoría vino desde el banco de suplentes.

¿A dónde tendría que volver Jan Hurtado si Liga de Quito no lo compra?

Si finalmente, Liga de Quito no compra a Jan Hurtado el delantero de la Selección de Venezuela tiene que regresar a Argentina a usar la camiseta de Boca Juniors, equipo dueño de su pase. El futuro del jugador también estará determinado por su rendimiento en los próximos 6 meses.

Los torneos que jugará Liga de Quito en este 2024

En este 2024 Liga de Quito tendrá varios torneos, por lo cual, también necesita una plantilla profunda y con recambio. En esta temporada el equipo ecuatoriano jugará Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y LigaPro. A la espera de la confirmación de jugar el Desafío de clubes UEFA-Conmebol y la Copa Ecuador.