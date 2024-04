Este martes 2 de abril de 2024 Liga de Quito debutará en la Copa Libertadores contra Universitario. El cuadro ‘Albo’ que comienza en condición de visitante tampoco podrá contar con su entrenador Josep Alcácer en dicho por partido, por problemas con su licencia.

Josep Alcácer no tiene licencia Conmebol y, por lo tanto, no puede dirigir en la zona técnica el partido de Liga de Quito. En la Recopa Sudamericana ya no pudo estar y quien tomó su lugar fue Adrián Gabbarini. Ahora tampoco el ex arquero puede estar, después de ser expulsado ante Fluminense.

Ante la baja de sus dos principales en la zona técnica, Liga de Quito tendrá como principal entrenador a Humberto Pretti, quien es el preparador de arqueros en el club. Para los ‘Albos’ es clave empezar sumando como visitante en este torneo, donde también comparte grupo con Botafogo y Junior.

Josep Alcácer solo ha podido dirigir sus primeros partidos como entrenador de un equipo de primera división en la LigaPro. El DT sí estará en el banquillo de suplentes como ya pasó en la Recopa Sudamericana, pero para verlo como principal habría que esperar hasta post Copa América.

Por otro lado, el DT también aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a toda la hinchada en la previa de este debut en la Libertadores. “Último entrenamiento antes de viajar a Lima y ponernos el mono de trabajo de principio a fin: concentración, intensidad, eficacia. Empieza la Libertadores”, escribió el DT.

La Copa Libertadores 2024 la puedes seguir por Star+.

¿A qué hora juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

El próximo partido de Liga de Quito en la Copa Libertadores comenzará desde las 21H00 de este martes, 2 de abril de 2024. El partido también significará un reencuentro entre Liga y Fabián Bustos, DT del equipo crema, que le supo ganar dos campeonatos consecutivos a los ‘Albos’.

¿Con qué equipos comparte grupo Liga de Quito?

El grupo de Liga de Quito es considerado uno de los más “sencillos” del torneo, puesto que, los ‘Albos’ llegan como campeones de Sudamericana y también como uno de los equipos con más experiencia en este torneo. Liga de Quito comparte grupo en la zona D con Universitario, Junior y Botafogo.