Durante el 2023 Emelec estuvo muy interesado en contratar al delantero de Colo Colo, Darío Lezcano, sin embargo, la operación se terminó cayendo y el jugador no llegó a Ecuador. Ahora el ex jugador del equipo ‘Albo’ revela quien habría sido el culpable de su no fichaje.

Darío Lezcano estuvo en la órbita de Emelec durante el 2023, puesto que, el equipo azul estaba buscando un fichaje para su delantero. Desde el club se consultó a uno de sus históricos entrenadores, Gustavo Quinteros, quien en ese momento dirigía Colo Colo sobre que tan oportuno era fichar al goleador paraguayo.

Según Lezcano la respuesta de Gustavo Quinteros fue totalmente insólita: “Me perjudicó. Emelec en diciembre se contactó conmigo y él habló mal de mí, que estoy lesionado, que como van a llevar un jugador viejo. Se nota que es mala persona”, reveló el hoy delantero de Tacuary.

Ante esta supuesta reseña de Gustavo Quinteros, Emelec finalmente se decidió por fichar a otros jugadores y el delantero paraguayo salió a préstamo a su país. El DT también dejó Colo Colo y actualmente dirige a Velez Sarsfield en Argentina, donde tiene contrato hasta finales de 2024.

Gustavo Quinteros es uno de los entrenadores más importantes en la historia de Emelec, donde se coronó bicampeón entre 2013 y 2014. El DT que también pasó por la Selección de Ecuador terminó siendo determinante para que su ex equipo se quede sin este delantero.

Las estadísticas de Darío Lezcano en el 2023

Darío Lezcano también estaba muy interesado en poder salir de Colo Colo, puesto que, con Gustavo Quinteros al frente había perdido todo protagonismo y fue relegado a un rol secundario en el club. El delantero paraguayo jugó 13 partidos en todo el año en Chile y anotó apenas 4 goles.

Los delanteros que terminó fichando Emelec en 2023 y 2024

Ante la negativa de Gustavo Quinteros para que Emelec busque a Lezcano el club terminó fichando primero a Jaime Ayoví, quien llegó a mitad de 2023, y ahora en 2024 a Facundo Castelli. Estos dos son los únicos delanteros con los que cuenta el equipo azul para la temporada 2024.