Emelec y Delfín SC se enfrentaron en otro encuentro amistoso por la Serie Pacífico, esta vez en Manta. El partido terminó empatado a un gol por bando, y además de los goles se hicieron virales las imágenes de una fuerte discusión de los jugadores.

El partido estaba empatado 1-1 y Maicon Solís llevaba el balón en carrera y fue derribado por Elordi con una falta de atrás. Al nuevo fichaje de Emelec no le gustó y fue a reclamarle airadamente a su rival.

La cosa se calentó rapidamente con jugadores de ambos clubes metiéndose, pero lejos de calmarse la situación hubo empujones y golpes. La jugada también terminó con Washington Corozo amonestado por un golpe.

Sobre el partido, Emelec encontró el primer gol tras una gran jugada colectiva y una buena definición de Facundo Castelli, quien viene de marcar en el amistoso de ida otro golazo.

La igualdad la encontró Nicolás Goitea de cabeza tras un tiro de esquina. El compromiso acabó 1-1 en un partido en el que los azules tuvieron mayores situaciones de peligro.

Esta sería la alineación titular de Emelec para el 2024

El once titular de Emelec fue con: 12 Ortiz (C), 14 Caicedo , 27 León , 88 Quiñonez , 20 Rodriguez , 5 Erbes , 8 Meli , 11 Rivero , 10 Ricaurte , 19 Ruiz , 9 Castelli.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.