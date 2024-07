Este miércoles 3 de julio de 2024, Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido por cuartos de final de Argentina ante Ecuador. El DT campeón del mundo, no dudó en llenar de elogios a ‘La Tri’.

Desde la Selección de Argentina, siempre han mostrado respeto por la Selección de Ecuador, ya lo hizo Messi en la previa de la Copa América 2024 y ahora Scaloni lo pone como candidato a pelear el título: “Ecuador es un equipo de los buenos. Dije antes del inicio que tenía posibilidades de pelear el torneo y lo sostengo“, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

Por otro lado, Scaloni no quiso dar señales de cuál será el equipo que mida a Ecuador, debido a que, aún está la duda de si Lionel Messi llegará a jugar desde el arranque o entrará de cambio: “Entrenaremos en rato más y definiremos el equipo. Nos tomaremos un tiempo más para definir el equipo“, comentó Scaloni.

Otro miembro de Argentina que también reconoció el valor de Ecuador fue el volante, Alexis McAllister. El actual jugador del Liverpool habló del importante crecimiento de Ecuador en los últimos meses: “Lo conocemos muy bien a Ecuador, somos consientes que es un equipo que ha crecido mucho en el último tiempo y tiene buenos jugadores y una idea clara”, sentenció el excompañero de Moisés Caicedo.

Scaloni reconoció el valor de Ecuador en rueda de prensa. (Foto: GettyImages)

Asimismo, a McAllister le preguntaron por su ex compañero del Brighton, Moisés Caicedo. La figura argentina espera una “linda batalla” contra el ecuatoriano: “No hablé con Moisés, la última vez fue cuando nos enfrentamos. Soy consciente de la clase de jugador que es. Enfrentarlo es muy complicado, es muy fuerte físicamente y uno de los mejores jugadores de Ecuador. Va a ser una linda batalla. No solo en lo individual, sino en lo grupal”, avisó el 10 del Liverpool.

Argentina y Ecuador ya se enfrentaron en la previa de la Copa América 2024

En los partidos amistosos previos al comienzo de la Copa América, ya se pudo ver un Ecuador vs Argentina. La ‘Albiceleste’ salió como ganadora en aquel duelo con un marcador 1 a 0, donde ‘La Tri’ ni disparó al arco. Se espera que este nuevo partido sea muy diferente y ambos equipos salgan a proponer.

¿A qué hora juega Argentina vs Ecuador y dónde ver?

Este jueves 4 de julio de 2024, la Selección de Ecuador tendrá que jugar ante Argentina desde las 20H00 (EC). Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el encuentro a través de Ecuavisa, El Canal del Fútbol y DSports.