Dejó el Santos Laguna tras rescindir su contrato hace ya meses, aún así al extremo ecuatoriano Ayrton Preciado se le ha dificutado encontrar equipo para el segundo semestre del año. El ex seleccionado ecuatoriano habló de su futuro y le abrió las puertas a otros equipos.

En conversaciones con DSports, Preciado señaló que está dispuesto a arreglar “con cualquier equipo por solo seis meses y no en un contrato largo. El dinero para mí es secundario, estoy buscando un proyecto deportivo”, dijo sobre sus aspiraciones.

El abogado Roberto Bonafont, le consultó directamente sobre Emelec y Preciado no negó las conversaciones ni la voluntad de las partes de que regrese al club tras la temporada 2019.

“Tengo ofertas de clubes del extranjero, no solo de Emelec. También me contactaron de Arabia pero creo que aún no es momento para ir a ese fútbol, quiero volver a demostrar en una liga competitiva”, finalizó.

¿Dónde jugará Ayrton Preciado?

Ayrton Preciado está en negociaciones activas con Emelec, pero antes en su momento también fue sondeado para regresar a la LigaPro de la mano de Barcelona SC, y de Liga de Quito.