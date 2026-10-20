Marcelo Gallardo convocará de regreso a un ex seleccionado de Ecuador

La Selección de Ecuador tendrá a un nuevo convocado en la fecha de noviembre, con un regreso de un ex Mundialista 2022.

Marcelo Gallardo sigue buscando alternativas para reforzar la delantera de la Selección de Ecuador y, de cara a la doble fecha FIFA de noviembre, un nuevo nombre estaría cerca de sumarse a la Tri. El DT llamaría de regreso a un ex Mundialista.

Según informó Mr. Offsider, Djorkaeff Reasco sigue siendo seguido por el cuerpo técnico de Ecuador y tendría posibilidades de entrar en la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Costa Rica.

Esta posibilidad va de la mano con la información que apunta a que Gallardo convocaría a varios futbolistas del medio local para la próxima doble fecha. El seleccionador buscaría observar de cerca a jugadores que compiten en la LigaPro para el recambio.

Reasco ha sido uno de los delanteros destacados de la LigaPro con Independiente del Valle, anotando 12 goles y 4 asistencias este año. Además, el delantero formó parte de la nómina de la selección que disputó el Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Juan Riquelme Angulo seguiría siendo una de las apuestas para la renovación ofensiva de Ecuador, mientras que Gallardo también volvería a confiar en Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. Las sedes de estos amistosos serían en Quito y Guayaquil.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Djorkaeff Reasco – Independiente del Valle. Foto: Getty.

En resumen