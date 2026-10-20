Marcelo Gallardo convocará de regreso a un ex seleccionado de Ecuador

Marcelo Gallardo sigue buscando alternativas para reforzar la delantera de la Selección de Ecuador y, de cara a la doble fecha FIFA de noviembre, un nuevo nombre estaría cerca de sumarse a la Tri. El DT llamaría de regreso a un ex Mundialista.
Según informó Mr. Offsider, Djorkaeff Reasco sigue siendo seguido por el cuerpo técnico de Ecuador y tendría posibilidades de entrar en la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Costa Rica.
Esta posibilidad va de la mano con la información que apunta a que Gallardo convocaría a varios futbolistas del medio local para la próxima doble fecha. El seleccionador buscaría observar de cerca a jugadores que compiten en la LigaPro para el recambio.
Reasco ha sido uno de los delanteros destacados de la LigaPro con Independiente del Valle, anotando 12 goles y 4 asistencias este año. Además, el delantero formó parte de la nómina de la selección que disputó el Mundial de Qatar 2022.
Por su parte, Juan Riquelme Angulo seguiría siendo una de las apuestas para la renovación ofensiva de Ecuador, mientras que Gallardo también volvería a confiar en Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. Las sedes de estos amistosos serían en Quito y Guayaquil.
¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?
En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.
Djorkaeff Reasco – Independiente del Valle. Foto: Getty.
En resumen
- Marcelo Gallardo prepara el regreso a las convocatorias de un experimentado futbolista ecuatoriano, reconociendo su vigencia, jerarquía y liderazgo dentro del terreno de juego en este 2026.
- El jugador, con pasado destacado en la Selección de Ecuador, volverá a estar bajo las órdenes del estratega tras recuperar su mejor nivel competitivo y ganarse una nueva oportunidad de trascendencia internacional.
- La decisión genera un fuerte impacto tanto en el entorno tricolor como en el panorama continental, abriendo el debate sobre el aporte y la revancha deportiva que representa este llamado en la alta competencia.