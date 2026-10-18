Fueron campeones con Liga de Quito y ahora habrían sido ofrecidos a Emelec

Emelec tiene pensado varios refuerzos para la siguiente temporada y entre sus opciones están dos campeones con Liga de Quito.

El mercado de fichajes de la LigaPro para 2027 comienza a dejar posibles sorpresas y Emelec podría protagonizar dos camisetazos. El conjunto eléctrico estaría interesado en futbolistas que fueron campeones con Liga de Quito y que son también referentes de la hinchada.

Según informó el periodista Nene Espín, José ‘Choclo’ Quintero y Alexander Domínguez fueron ofrecidos a Emelec. Los dos jugadores mantienen conversaciones sobre sus respectivas renovaciones con Liga de Quito, aunque Emelec se interesa también.

La portería sería una de las prioridades de Emelec tras la posible salida de Pedro Ortiz, por lo que Domínguez aparecería como una alternativa para asumir la titularidad. Por su parte, Quintero podría convertirse en un refuerzo para la defensa.

En Liga de Quito, la intención estaría más orientada a renovar el contrato de Choclo Quintero que a asegurar la continuidad de Domínguez. El guardameta ha sido alternante de Gonzalo Valle durante los últimos dos años.

Una de las ventajas para Emelec es que ambos futbolistas podrían llegar como agentes libres si terminan sus contratos sin renovar con Liga de Quito. Además, el conjunto eléctrico tendría alrededor de diez posibles salidas de cara a 2027, lo que liberaría presupuesto.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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‘Choclo’ Quintero – campeón con Liga de Quito en 8 ocasiones. Foto: Getty.

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