La continuidad de Miller Bolaños en Emelec sigue siendo una de las grandes incertidumbres del club para 2024. El futbolista no volvió a entrenar con el equipo azul desde finales de octubre, pero desde el club nunca se confirmó alguna sanción disciplinaria para el futbolista o desvinculación del club.

Roberto Bonafont reveló que Miller Bolaños estaría analizando la posibilidad de reunirse con el presidente y el entrenador, Hernán Torres, para estudiar las chances seguir en la plantilla azul para la temporada 2024. El jugador dejó de entrenar y no volvió a trabajar con el ‘Bombillo’ desde que se filtrara su acto de indisciplina en una concentración.

Aunque la intención del futbolista sea quedarse en el ‘Bombillo’, la última decisión de su continuidad pasará por Hernán Torres, quien se mostró inflexible ante esta situación tanto con Miller Bolaños como con Bryan Angulo. Otro aspecto a tomar en cuenta es la necesidad del equipo de jugadores en esa posición.

Para 2024, Emelec se ha quedado corto de jugadores en la posición de volante creativo u ofensivo, debido a que, Alexis Zapata, José Francisco Cevallos Jr, Diego García, entre otros que pueden ocupar ese lugar, terminaron su contrato y es una duda si volverán a vestir de azul en el siguiente año.

Miller Bolaños tiene contrato con Emelec hasta 2024 y hasta el momento no se han revelado si el club y el futbolista están buscando una rescisión de contrato o continuidad. Sin embargo, uno de los deseos de Hernán Torres para continuar en el club es que esta situación ya esté clara antes de comenzar la pretemporada en enero próximo. Además el entrenador ya no quiere que se repitan casos de indisciplina en la institución.

¿Emelec necesita a Miller Bolaños?

Pese a perderse varios partidos por lesión y los últimos de la segunda etapa del campeonato por indisciplina, Miller Bolaños terminó el año como el goleador de Emelec con once tantos y su influencia en el juego de los azules siempre fue notorio. El futbolista apenas y jugó 21 partidos en todo el año con el ‘Bombillo’, pero esto fue suficiente para que marcara 11 tantos y de 4 asistencias.

¿Qué salidas tendrían Miller Bolaños y Emelec para 2024?

Hay varias opciones para Miller Bolaños y Emelec de cara a la temporada 2024. La primera es una rescisión de contrato, si Hernán Torres ya no lo quiere en la plantilla, y así también eliminar la chance de una posible demanda del jugador. Otra opción es un préstamo o venta del futbolista para que Emelec no lo “pierda” gratis y así saque algún rédito económico y no le pase como con otros jugadores. Y la tercera, la más distante, es que el volante se quede en la plantilla y compita en la LigaPro 2024.