Fiel a su estilo de ser directo, el ex presidente de Emelec, Nassib Neme no se guardó nada al describir a José Pileggi, su sucesor en la directiva del club azul. Diario El Universo publicó una entrevista en donde Neme no se guarda ningún adjetivo calificativo.

“Pileggi sube a la palestra como un oportunista que encontró un espacio gratis en Emelec; un espacio que le cedieron otros con falta de garra. Esa ventana se abrió con la disyuntiva para los socios entre un payaso y un audaz, como lo eran los candidatos (Carlos Luis) Torres y (José) Auad. Pileggi nunca hubiera llegado a Emelec de otra manera; no tiene luz propia. Es un satélite que robó algo de luz de la directiva anterior”, empezó Neme sobre cómo Pileggi llegó a ganar las elecciones.

“Ojalá algún día Pileggi tenga la suficiente valentía y coraje para mirarse al espejo y reconocerse como un tipejo incapaz de haber hecho las cosas bien y haber hecho lo correcto”, continuó el ex presidente del club azul desde el 2009 al 2022.

“Debe pedirle perdón a todos los que ofendió con sus mentiras, devaneos, imprecisiones y calumnias, pero en especial pedir perdón a sus propios jugadores por haberlos hecho perder el orgullo de vestir esa sagrada camiseta. Reconocer que puso por encima de los intereses de Emelec su vanidad y ego que lo llevaron a disfrazarse de presidente”, finalizó.

Emelec se encuentra actualmente peleando puestos de descenso con 19 puntos, dos más que el último y uno más que el penúltimo. Falta de refuerzos, indisciplinas, mala planificación entre otros son los motivos que se apuntan por este bajón futbolístico.

El posible once de Emelec vs. Mushuc Runa

Emelec regresa a la actividad cuando enfrente a Mushuc Runa por la jornada 7 de LigaPro y el entrenador Hernán Torres pondría el siguiente once: Ortiz, Caicedo, León, Agrón, Carabalí, Espinoza, Valencia, Sosa, García, Bolaños y Bryan Angulo

¿Cuándo juega Emelec vs. Mushuc Runa?

El siguiente partido de Emelec es el día 23 de septiembre contra Mushuc Runa por la segunda etapa de la LigaPro. A los azules solo les sirve ganar para salir de los últimos lugares y escapar del descenso.

Así marcha Emelec en la tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec ha disputado 6 partidos, y se ubica en las posiciones del fondo de la tabla con cinco empates y una derrota. Los azules tienen 19 puntos en la tabla acumulada y solo no son últimos por dos puntos de diferencia.

¿Quién es el entrenador de Emelec?

Emelec actualmente está bajo el mando de Hernán Torres, entrenador colombiano que firmó por una temporada con los azules. Viene de entrenar en el fútbol de su país, siendo campeón con Millonarios y Deportes Tolima además del FC Melgar de Perú.

¿Qué jugadores han llegado a Emelec para esta Segunda Etapa?

Emelec confirmó para esta segunda etapa de la LigaPro los fichajes de Michael Carcelén y Jaime Ayoví, Aníbal Chalá además de la inclusión en el primer equipo del juvenil delantero, Richard Borja.

¿Qué jugadores han salido de Emelec para esta Segunda Etapa?

Emelec en este mercado de transferencias se ha desprendido de Juan José Pérez tras regresarlo al América de Quito. Ahora se suma la del volante extranjero, José Alberti, de nula participación en el primer semestre de este 2023.

