Luego del parón por las Eliminatorias Sudamericanas los clubes ecuatorianos regresan a la actividad en LigaPro. Uno de los partidos más atractivos es el de Liga de Quito y Emelec en el Rodrigo Paz Delgado, los azules quieren una victoria de visitante y ya entrenan para aquello con la novedad de la ausencia de Michael Carcelén.

La prensa guayaquileña reportó que el volante ecuatoriano no estuvo presente en esta última sesión. Posteriormente fuentes no oficiales señalaron que se debía a un caso de indisciplina, algo que ya es reincidente en el ex Barcelona SC y SD Aucas.

El volante ecuatoriano, llegado para la segunda etapa de la LigaPro, fue enviado a entrenar con la sub19 hasta nuevo aviso. Habrá que ver si el entrenador Hernán Torres lo tiene en cuenta para el partido del domingo.

Michael Carcelén no ha podido ganarse el puesto en el mediocampo y sus apariciones destacadas han sido esporádicas. Este 2023 ha jugado 22 partidos, 898 minutos disputados con 1 gol y 1 asistencia brindada, de estas cifras solo 6 corresponden a partidos con Emelec.

Más novedades de Emelec

Mientras se enfocan en lo deportivo, Emelec aún debe resolver el problema de la demanda FIFA de Leandro Vega. El ex defensor reclama un valor que asciende hasta los 300 mil dólares.

Emelec negocia ya renovaciones para el 2024

Fuentes oficiales de Emelec confirman que ya arrancaron conversaciones para renovar el contrato de Luis Fernando León y Pedro Ortíz. En el caso del defensor se complica por lo económico.

Tras la victoria ante Mushuc Runa, Emelec respira con algo más de tranquilidad en en puestos fuera del descenso a Serie B.