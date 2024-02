Emelec venció en la ‘Explosión Azul’ a Libertad con un solitario gol sobre el final de Jaime Ayoví. Los hinchas del ‘Bombillo’ se muestran ilusionados con este nuevo equipo, aunque ahora los aficionados le exigen a Hernán Torres un cambio puntual en el once. Los aficionados quieren la salida de un fichaje y exigen la titularidad de otro jugador.

Tras el primer tiempo de la Explosión Azul gran parte de la hinchada de Emelec coincidió en que Hernán Torres debe cambiar a Andrés Ricaurte, fichaje colombiano que llegó en esta temporada, por Tommy Chamba, quien ingresó de cambio al segundo tiempo y mejoró el juego de los azules.

En redes sociales los hinchas fueron con todo contra Andrés Ricaurte y quieren que el jugador ya no sea titular con Emelec. “Es inexplicable que el paquete de Andrés Ricaurte continúe siendo titular en Emelec”. “Como van a traer a ese Ricaurte ni a los talones le llega a Miller”. “Ricaurte debe ser banco, por el bien de la institución, por el bien de Emelec, por el bien de la hinchada”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Por otro lado, nuevamente la hinchada de Emelec se ha posicionado a favor de la inclusión de Tommy Chamba en el once titular. Los aficionados quieren que el joven jugador no salga y tenga minutos desde el arranque. “Algo que está temporada los hinchas de Emelec tenemos en común es la fe en Tommy Chamba”. “Si Chamba sigue por el mismo camino, puede ganarse un lugar dentro del once titular de Emelec”. “Chamba no puede ser suplente de Ricaurte“, escribieron los hinchas de Emelec a favor del joven jugador.

Andrés Ricaurte llegó en este mercado de transferencias como el primer fichaje de Emelec y parte del nuevo proyecto de Hernán Torres, no obstante, en estos primeros amistosos se ha convertido en el jugador más criticado por los hinchas. En esa posición los azules dejaron salir a jugadores como Alexis Zapata y José Francisco Cevallos.

Las estadísticas de Tommy Chamba con Emelec

Hernán Torres ha confiado en Tommy Chamba, sin embargo, no como titular y lo ha traído desde el banco de suplentes en varias ocasiones. En la temporada 2023 el joven futbolista de 19 años jugó 21 partidos entre las dos etapas de la LigaPro y la Copa Sudamericana y solo dio una asistencia.

Los fichajes de Emelec para esta nueva temporada

En esta nueva temporada Emelec ha fichado a 12 jugadores revolucionando totalmente el equipo que en el 2023 estuvo peleando por no descender. Los nuevos fichajes azules para este curso son: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez, Washington Corozo, Cristhian Noboa y Ronny Borja.

El contrato de Hernán Torres con Emelec

Emelec finalmente decidió ampliar el contrato de Hernán Torres por 6 meses más y ahora el DT colombiano tiene contrato hasta finales de 2024. Esta será su primera temporada completa con los azules con la obligación de destacar y llegar a los primeros lugares.