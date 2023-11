La irregular temporada de Emelec en este 2023 traerá cambios en la plantilla para el siguiente año. La directiva ha hecho un análisis de la plantilla y serían seis los futbolistas que por rendimiento y minutos disputados no seguirían en el club azul para la LigaPro 2024.

En defensa, el lateral Christian Cruz y el defensor central Bleiner Agrón serían los dos jugadores que ya está decidido que no seguirán en Emelec para el siguiente año. Ambos llegaron a inicios de año pero no se consolidaron en el once, sobre el colombiano hubo críticas por la decisión de no darle minutos.

En la línea de volantes Michael Carcelén finalmente será separado por sus reincidentes casos de indisciplina. Llegó en junio como la solución para los problemas de contención pero nuevamente situaciones extrafutbolísticas arruinaron su oportunidad.

Los jugadores de la ofensiva que saldrán de Emelec son John Jairo Sánchez, Miller Bolaños y Bryan Angulo. Estos dos últimos también fueron separados hace ya dos meses por casos extrafutbolísticos.

Hernán Torres, otra posible salida de Emelec

El cuerpo técnico de Emelec también sufriría variantes, y es que Hernán Torres no continuaría en Guayaquil. Estos rumores son alimentados por el supuesto opcionado que interesa a los azules para el cargo.

Los jugadores que terminan contrato con Emelec

Aparte de los mencionados en este artículo, en Emelec deberán analizar la continuidad de John Mero, Byron Palacios, Fernando León, José Francisco Cevallos, Pedro Ortíz, Carlos Villalba, Alexis Zapata y Samuel Sosa por expiración de contrato.