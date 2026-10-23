Sorpresa: Mauricio Martínez podría regresar al fútbol ecuatoriano en el 2027

El volante argentino Mauricio Martínez podría regresar a la LigaPro luego de tres temporadas desde que dejó Liga de Quito.

Mauricio ‘Caramelo’ Martínez podría regresar al fútbol ecuatoriano después de tres años desde su salida de Liga de Quito. El volante argentino tendría opciones para volver a la LigaPro, aunque no necesariamente al ‘albo’.

Según información de Mr. Offsider, Martínez habría sido ofrecido a varios clubes del fútbol ecuatoriano. Los nombres no han trascendido pero se rumora que entre ellos está Barcelona SC e Independiente del Valle, que aparecerían como alternativas para el próximo mercado de fichajes.

Liga de Quito ya habría intentado concretar su regreso, pero el argentino finalmente no salió de Sarmiento de Junín. Además, Independiente del Valle ya había mostrado interés en el futbolista cuando recién iba a salir de la U.

Actualmente, el pase de Martínez estaría valorado en cerca de 500.000 dólares, una cifra considerablemente inferior a los casi tres millones de dólares que habría alcanzado su cotización en su mejor momento.

Durante su etapa en Liga de Quito, el mediocampista atravesó varios meses de lesión, pero regresó para convertirse en una pieza importante del equipo que conquistó la LigaPro y la Copa Sudamericana en 2023. Posteriormente, sorprendió al marcharse al fútbol argentino para jugar en Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín, clubes que no han tenido el mismo protagonismo internacional ni local.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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