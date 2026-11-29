Liga de Quito y Barcelona van por el mismo fichaje para la siguiente temporada, una de las figuras del Delfín SC.

Liga de Quito también quiere reuerzos para la siguiente temporada y entre los nuevos apuntados está un jugador que Barcelona ya intentó fichar. Los ‘albos’ van por un delantero con proyección.

Thiago Ozaeta de Delfín SC es el nuevo jugador que quiere Liga de Quito como alternativa. Los capitalinos seguramente buscarán un nuevo delantero tras la segura salida de Deyverson y la posible venta de Michael Estrada.

El extremo izquierdo a sus 19 años podría ser la siguiente apuesta de Liga de Quito, eso si es que Delfín SC acepta venderlo al ámbito local, con reportes también de sondeos del exterior.

El joven elemento ha jugado 33 partidos este año, con 2 goles y 6 asistencias entre LigaPro y Copa Ecuador. Tanto en Barcelona como en Liga habrán salidas de delanteros y extremos.

Ambas directivas tendrán cambios en la parte deportiva, con la posibilidad de un cambio en la dirección deportiva y también de entrenador, por lo que el tema de los refuerzos están sin confirmar.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

Publicidad