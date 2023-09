Llegó como un jugador mirado de costado por su pasado inmediato, pero con el paso de las jornadas se fue acomodando. Su participación en Copa Libertadores con camiseta de Alianza Lima fue muy buena, lo cual terminó considerándolo como un refuerzo superlativo.

Aldair Rodríguez, después de mucho se ganó el cariño de la gente, a punta de sacrificio, trabajo y goles. La Pantera hoy es considerado como un jugador base para el proyecto inmediato de Alianza Lima. Antes con Guillermo Salas, ahora con el profesor Mauricio Larriera.

Por eso, toma la palabra en los momentos difíciles, para poner el pecho al momento ¿Pueden ser campeones del Torneo Clausura?: “Sí, claro que sí tenemos chances. Pero vamos paso a paso. Ahora veremos cómo queda la tabla con nosotros descansando. Todos estos partidos son complicados porque cada equipo se está jugando algo. De hecho, hace unos días no se mencionaba a FBC Melgar, pero ha estado peleando ahí siempre”.

Ahora, es importante remarcar lo que dice ahora, a Alianza Lima siempre lo han considerado poco: “Los dos campeonatos que hemos tenido este año (Apertura y Clausura) los hemos jugado remando desde atrás. Cuando nos dieron por muertos, pudimos salir adelante; así que esperemos que esta vez también sea así. Nunca nos damos por vencidos, pero tampoco hay que ver por debajo del hombro a nadie”.

De la misma manera, sabe bien que Universitario de Deportes y Sporting Cristal están por encima, más atrás viene FBC Melgar. Pero él no duda, si Alianza Lima solo se dedica a sumar puntos y ver todo al final, podrán campeonar directamente sin Play-Offs, porque sus rivales pueden caer: “Sí he estado viendo a los rivales en estas últimas fechas. Con los compañeros vemos la tabla a ver cómo va todo. Ahora toca esperar que no sumen”.

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está a cargo del entrenador uruguayo Mauricio Larriera. El estratega llega de ser campeón con Peñarol y vuelve a la institución íntima luego de haber sido asistente de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.