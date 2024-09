El torneo Clausura 2024 sigue corriendo y Alianza Lima y Universitario siguen peleando palmo a palmo en cada fecha. Faltan pocas fechas y este es el fixture que les quedan tanto a los Cremas como a los blanquiazules.

A falta de cinco jornadas, Universitario está puntero con 27 puntos y le sigue de cerca Alianza Lima con 26 puntos. Ya con puntos de ventaja sobre Sporting Cristal parece que será entre ellos la definición del título.

Universitario tendrá que salir tres veces y solo tendrá dos encuentros en el Monumental, mientras que Alianza Lima tiene tres partidos en Matute.

Sobre los rivales, Alianza debe enfrentar a Melgar como su rival más difícil y Universitario recibir a Sporting Cristal. En caso de ganar el Clausura, Universitario será campeón nacional directo.

Universitario vs. Alianza Lima en el clásico de Perú.

Fixture de Universitario

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Cajabamba)

Universitario vs. ADT (Monumental)

Sporting Cristal vs. Universitario (Alberto Gallardo, por confirmar)

Universitario vs. Cienciano (Monumental)

Los Chankas vs. Universitario (Andahuaylas)

Fixture de Alianza Lima

Alianza Lima vs. Melgar (Matute)

UTC vs. Alianza Lima (Cajabamba)

Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Matute)

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (Cusco)

Alianza Lima vs. Cusco FC (Matute)