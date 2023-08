Alianza Lima estuvo entre la espada y la pared a principios de temporada. Teniendo contrato con GOLPERU del Consorcio Fútbol Perú, la Federación Peruana de Fútbol le presionaba para que se pase a 1190 Sports a través de su canal Liga 1 MAX.

No cayendo en las presiones, Alianza Lima incluso mostró su respaldo a GOLPERU al no jugar su cotejo ante Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Apertura. Perdiendo aquel partido por ‘Walk Over’, la postura del club íntimo era clara: sí con Consorcio Fútbol Perú y no con 1190 Sports.

Pero de un tiempo a esa parte las situaciones cambiaron y Alianza Lima está ahora en una mejor postura. Si bien tiene contrato con GOLPERU, canal que no transmite sus partidos, el vínculo vence en diciembre del 2023.

Con este respaldo, Alianza Lima seguirá pasando sus partidos por Liga 1 MAX sin tener contrato con 1190 Sports, pero igual les pagarán. Además, deja la puerta abierta para hacer un contrato desde el 2024, mientras sigue respetando hasta diciembre el que tiene con GOLPERU puesto que es un dictamen judicial.

A veces siendo más inteligente al permanecer callado que haciendo ruido, Alianza Lima mostró su fidelidad con GOLPERU, pero luego no pudo contra la Federación Peruana de Fútbol. Habrá qué ver cómo termina esta historia, en la que seguramente el cuadro íntimo será ganador de todas formas.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día sábado 26 de agosto por la fecha 11 del Torneo Clausura y enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Liga 1 Perú 2023?

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.