La Asamblea Extraordinaria de la RFEF fue testigo de un momento que marcaría el rumbo del fútbol español. Luis Rubiales, en su intervención, anunció su decisión de no dimitir como presidente del organismo.

Esta declaración generó un aluvión de reacciones en las redes sociales, siendo una de las más destacadas la de Borja Iglesias, quien expresó su asombro con un “Estoy flipando” en la plataforma ‘X‘ (anteriormente conocida como Twitter).

Borja Iglesias renunció a la Selección Española por Rubiales

Pero Borja no se quedó solo en palabras. Poco después, el delantero del Real Betis Balompié tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños: renunciar a la Selección Española por la decisión de Rubiales.

A través de un ‘storie’ en Instagram, Iglesias compartió su sentir: “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece 2lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”.

Y cerró: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente“.

¿Qué trayectoria tiene Borja en La Roja?

Borja Iglesias, a sus 30 años, tuvo su debut con España el 24 de septiembre de 2022. A pesar de su corta trayectoria, acumulando solo dos internacionalidades con la Roja, su renuncia se siente como la pérdida de un veterano.

Su decisión no solo habla de su carácter y principios, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la dirección y gestión del fútbol español.