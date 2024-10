Carlos Garcés se podría nacionalizar peruano, pero no jugará con la Selección de Perú por este motivo

El delantero ecuatoriano Carlos Garcés pasa un gran momento en Perú, donde es uno de los goleadores del torneo. El jugador ya expresó su voluntad de empezar los trámites de naturalización, sin embargo, pese al deseo de muchos, no podrá jugar para la Selección de ese país.

Aunque Carlos Garcés cumple varios requisitos para jugar con la Selección de Perú cuando tenga su nacionalidad, el futbolista está “bloqueado” porque ya jugó 3 partidos para la Selección de Ecuador. El delantero ecuatoriano estuvo en 2 partidos oficiales y 1 amistoso.

Según el reglamento de la FIFA un motivo para no aceptar el cambio de federación es: “El futbolista jugó un máximo de tres partidos internacionales “A” de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial”.

En esta temporada Carlos Garcés es el tercer máximo goleador del campeonato con 16 tantos. “Cuando les va muy bien a los extranjeros, los nacionalizan para que no ocupen la plaza. Si me lo proponen, bienvenido sea, pero no es por un tema de selección en lo absoluto”, comentó el delantero en su momento.

Garcés tiene contrato con Cienciano. (Foto: Web Cienciano)

El delantero ecuatoriano no la pasaba bien en el fútbol tricolor, antes de salir de la LigaPro estuvo en Barcelona SC, donde no era titular y se marchó en medio del rechazo de la hinchada. Ahora en Perú es un referente máximo de ataque.

Los números de Carlos Garcés en esta temporada

En esta temporada, entre los dos torneos peruanos, Carlos Garcés ha jugado 30 partidos. El ecuatoriano suma 2.545 minutos en la cancha, donde ha marcado 16 goles y también dado 4 asistencias. El futbolista ecuatoriano renovó hasta diciembre de 2025.

El otro ecuatoriano que se nacionalizó peruano

Carlos Garcés seguiría los pasos de Jairo Vélez, que hace poco se confirmó es un jugador peruano más. No obstante, la gran diferencia es que el volante si podrá jugar por la Selección de Perú, y el delantero no.