Carlos Zambrano reveló quién fue el principal enemigo que tuvo en Alianza Lima

A pocos días de terminar el Torneo Clausura 2024, Alianza Lima pelea con Universitario para quedarse con la cima del certamen. Sabiendo que si los íntimos ganan forzarán los Play Offs, mientras que si los creman triunfan serán campeones nacionales de la Liga 1 2024, Carlos Zambrano habló sobre cómo empezó la temporada.

Con toda esa carga, Carlos Zambrano asistió al programa de YouTube ‘Fútbol Champagne’ y habló sobre la temporada que ha vivido en Alianza Lima. Dejando en claro quién fue el enemigo número uno que tuvo, el ‘Kaiser’ no se guardó nada y apuntó con dureza contra Néstor Bonillo.

Siendo sincero y radical, Carlos Zambrano habló sobre sus primeros meses del 2024 en Alianza Lima: “Me maltrataron al comienzo. Estuve tres meses fuera del equipo. Entrenaba aparte con Ezequiel, preparador físico del club, y en los horarios que me decían. Yo estaba ahí puntual siendo un profesional”.

¿Zambrano deja Alianza?

Siguiendo con su comentario, Carlos Zambrano apuntó contra Néstor Bonillo y lo señaló como su principal enemigo en Alianza Lima: “Luego salió Néstor Bonillo. Me hablaron que él fue quien me bajó el dedo. Nunca me dieron la cara. Fue muy incómodo, pero lo acepto porque sé que el fútbol es un negocio tremendo”.

Terminando su reflexión sobre el cara a cara que tuvo con el dirigente Bruno Marioni, Carlos Zambrano reveló detalles: “Cuando Néstor abandona Alianza porque se fue a Chile por un mejor salario, dejó el plantel en un momento incómodo porque pasaron ocho fechas y nos costaba en el acumulado. Ahí tuve una conversación con Bruno Marioni, nos dijimos las cosas en la cara y, desde ese día, volví a las semanas”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 34 años, el defensor anunció que no piensa en Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.

