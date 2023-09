Lo que en su momento pasó con Gianluca Lapadula, está viviéndose con Oliver Sonne, quien todavía no tiene ni un segundo en nuestro país, pero ya genera comentarios al respecto. La Selección Peruana es así, mueve los sentimientos masivos, la nación deportiva no se guarda nada.

Si quienes hablan son los personajes con pasado exitoso, causan mucha más trascendencia, este es el caso de un ex entrenador de categorías menores. Juan José Oré se califica como un formador, por encima de director técnico, un especialista en la búsqueda de talentos para los planteles principales.

Él habló sobre Oliver Sonne en una entrevista con el periodista Wilmer Robles: “Si bien es cierto Oliver Sonne es bueno y es un jugador importante, pues ahora con la tecnología y redes sociales se puede visualizar todo, no deja de sorprender que no se invierte en menores”.

Mediante esta charla con el Diario Depor, no criticó la decisión, pero exigió el trabajo integral en otras regiones: “Acá estamos más esperanzados en que haya un jugador extranjero con sangre peruana para nacionalizarlo y traerlo, lo están viendo por todo el mundo. Estamos en modo de buscar jugadores en el exterior, pero no de sangre peruana en provincia”.

Explayándose en la crisis del balompié local: “Acá nos hacemos los locos. Esto viene de años. Antes viajábamos por todo el Perú para ver jugadores, se trajo a varios, algunos sobresalieron, pero otros no, hay muchas circunstancias. Lamentablemente, se invierte poco en provincia, lo mismo sucede en los clubes, no les interesa el trabajo de menores. No quieren gastar ni invertir. Ya no hay Bolsa de Minutos, pues era una mentira. Encima ahora traen jugadores veteranos que quitan oportunidades a los jóvenes”.

No apoyan a los futbolistas de provincia:

Finalmente, reconoció que en su gestión se encontraron buenos talentos: “Acá ven a todos los chicos que bordean los 20 años, pero nosotros lo veíamos desde los 13 o 14 años. Así escogimos a los Gallese, Aquino, Tapia, Cartagena, Flores, el 70% de la selección mundialista. Piero Quispe tiene condiciones, debe seguir teniendo la oportunidad de jugar y demostrar su fútbol, la picardía, como lo hace Bryan Reyna”.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.