"No le gritaría un gol a Alianza Lima por respeto": lo enfrentará la siguiente fecha del torneo local

Llegar al fútbol peruano para trascender de primera no es para cualquiera, eso le pasó al buen Felipe Rodríguez. El volante uruguayo, con buenos pasajes en el extranjero, cayó en la Liga 1, hace algunas temporadas atrás, y se metió en el corazón de todos.

Su talento demostrado en cancha, le sirvió para salir nuevamente, y pasear su juego por otros lares. Hapoel Tel Aviv lo fichó en 2019 después de una media temporada en Alianza Lima, ahí Felipe Rodríguez continuó en ascenso, hasta desencadenar una vez más en Perú.

Para 2021 fichó por el Carlos A. Mannucci, y posiblemente cerró su mejor temporada en su carrera. Pasando luego a las filas de Cusco FC, donde está ahora, rompiéndola toda. ¿Por qué hacemos toda esta previa? Alianza Lima jugará en su región ante Los Guerreros Dorados.

El amor de Felipe Rodríguez por Alianza Lima:

Felipe Rodríguez, se confesó ante los medios de comunicación: “Alianza Lima es un club al cual le tengo cariño, es recíproco con los hinchas también y bueno, hay muchísimo respeto de por medio. Imagínate que mi hijo nació cuando jugaba en Alianza, fue la primera vez que pisó un estadio, mi familia también con el club, pero hoy por hoy me debo a Cusco FC y obviamente que quiero ganarle”.

Demostrando ser un agradecido, en líneas generales, por todo lo que le dio el club blanquiazul en poco tiempo: “Siempre deseo que a Alianza Lima le vaya bien pero menos cuando juegan contra nosotros porque soy el primero que quiero ganarles. Por respeto es al único club al que no le gritaría un gol, justamente por el respeto y por como me trataron ahí en el club, por eso no lo gritaría”.

Además, confía en que saldrán de la crisis de resultados con el profesor Mauricio Larriera: “No creo en los momentos de cuando estás mal, se le puede pegar en el piso. Yo creo que Alianza puede venir, plantear otra idea y llevarse los tres puntos, al igual que nosotros podemos hacer un planteo y ganar, así que vamos a ver quién se lleva el triunfo”.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.