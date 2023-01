Karim Benzema fue directo y habló de si es o no amigo de Cristiano Ronaldo

Este domingo 15 de enero, en Riad, Arabia Saudita, Real Madrid y Barcelona, jugarán la final de la Supercopa de España, competición a la cual llegaron a la final los dos equipos más representativos del balompié ibérico, luego de dejar en el camino a Valencia y Betis, respectivamente.

Pero en comparecencia ante los medios de comunicación estuvo el francés Karim Benzema, quien se refirió a diferentes temas, pero además del análisis de lo que se viene ante los Culés habló de una situación personal que ha causado curiosidad: su relación con Cristiano Ronaldo.

Y es que en los últimos días se hicieron virales las imágenes de Cristiano Ronaldo, ídolo de la Casa Blanca, compartiendo con varios jugadores del club e incluso, una fotografía con Carlo Ancelotti, director técnico del equipo, con el que el Bicho pasó grandes momentos.

Lo cierto es que el Galo fue consultado sobre su relación con el luso, a lo que él dijo: “no necesitamos una foto para decir que somos amigos. Eso es de redes sociales... yo no necesito eso. Estuvo en el entrenamiento, pero no tuvimos mucho tiempo. Ojalá pueda verle el domingo para hablar con él".

Ya con respecto a la final en la que jugarán ante los Blaugranas, manifestó: "significa muchas cosas. Significa otro trofeo, otro orgullo porque el Madrid siempre nos pide ganar finales, ganar trofeos y mostrar que estamos, cada año, aquí para llevar el trofeo a Madrid. Sabemos que vamos a tener un partido difícil, pero, en nuestra cabeza, tenemos que estar listos para ganar este partido".

Finalmente fue interrogado sobre la tensa relación que dejó en Francia y su ausencia en Qatar 2022: "¿lo de la Selección Francesa y haber estado aparte? Pasó y ya está. Lo más importante es este partido, estoy listo, estoy bien dentro de mi cabeza; de mi cuerpo, también; entonces, me focalizo en mi partido. El resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy enfocado en mi papel y en el partido, que es muy importante”.