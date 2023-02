La liga saudí se abrió al mundo desde la sorprendente llegada de Cristiano Ronaldo y ya empieza a asombrar a propios y extraños. En uno de los partidos de este certamen, Al Baten se enfrentó a Al Shabab donde se registró uno de los golazos de la jornada 16. El uruguayo Renzo López emuló a Lionel Messi con una definición de pecho para abrir el marcador de este encuentro.

Luego del arribo de CR7 a Al Nassr, algunos equipos se reforzaron de gran manera para tratar de competirle mano a mano al portugués y al equipo que dirige Rudi García. Al Baten ha sido uno de esos clubes, sobre todo ante la difícil situación en la que se encuentra. Marcha último en el torneo, ya que no registra victorias (tres empates y trece derrotas). Por eso, fichó al centrodelantero Renzo López para tratar de cambiar la historia.

López llegó desde el fútbol argentino donde tuvo un buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero (16 goles en 30 partidos). Así fue como llegó al fútbol saudí para convertirse en la nueva figura de Al Baten y ya lo empezó a demostrar en este partido ante Al Shabab donde abrió el marcador con una definición exquisita y de 'crack'.

EL PRIMER GOL DE RENZO LÓPEZ, A LO MESSI

El atacante uruguayo de 28 años marcó el 1-0 parcial de Al Baten ante Al Shabab con una definición de pecho, que hizo recordar a uno de los mejores goles de Lionel Messi en su carrera. Fue cuando le dio el triunfo y el título del Mundial de Clubes 2009 a Barcelona ante Estudiantes de La Plata por 2-1 en tiempo extra definiendo con un 'pechazo'. López también tuvo este gesto técnico en el área chica para adelantar a su equipo.

Sin embargo, Al Baten sigue sin ganar en la Saudi Pro League. Pese al 1-0 de Renzo López, Al Shabab lo dio vuelta y se lo ganó por 4-2 con una buena participación argentina. Cristian Guanca, ex Colón, marcó por duplicado; y Ever Banega, ex Boca y Newell's, también anotó para la victoria.

VIDEO: EL GOL DE MESSI A ESTUDIANTES QUE EMULÓ RENZO LÓPEZ