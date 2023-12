A Cristiano Ronaldo no le salió nada y, además, sufrió del polémico arbitraje de Wilmar Roldán en el clásico de Riad entre Al Hilal y Al Nassr. Es que el triunfo del conjunto azul lo deja un poco lejos de su rival en la lucha por el título. El portugués tuvo varios cruces en partido y uno de ellos fue ante Ali Al Bulayhi, de quien se burló en un video viral.

En el primer tiempo del clásico, Cristiano protagonizó un momento particular en donde se lo pudo ver ironizando con los reclamos de Al Bulayhi. El defensor y una de las figuras de Al Hilal le reclamó al portugués por varias jugadas en el partido. En contrapartida, la ex figura de Real Madrid, Manchester United y Juventus se burló de los reclamos como haciendo de cuenta que no lo podía escuchar.

En medio de esa imagen viral de CR7 ironizando con los reclamos de Al Bulayhi, hasta Sadio Mané también se burló del defensor de Al Hilal con algunos gestos polémicos. Todo fue parte de un muy hablado primer tiempo. Ya para la segunda mitad, las polémicas continuaron con algunos penales no cobrados a Al Nassr y los goles que le dieron el triunfo al equipo de Jorge Jesús.

Precisamente, el cruce de Cristiano y Al Bulayhi podía desembocar en algún tipo de sanción para el propio portugués. Sin embargo, según advierten desde Arabia Saudita, el que recibiría un castigo sería el defensor de Al Hilal.

El motivo por el que Ali Al Bulayhi sería sancionado, en vez de Cristiano Ronaldo

Si bien Al Bulayhi estuvo involucrado en ese cruce con Cristiano Ronaldo, al final del partido, el defensor de Al Hilal fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán. La segunda amarilla al experimentado defensa fue luego de que el juez colombiano lo vio haciéndole gestos polémicos a los hinchas de Al Nassr.

De acuerdo al medio Al Riyadiya, Roldán informó a Al Bulayhi y el Comité de Ética y Disciplina de la Federación Saudí de Fútbol considera la posibilidad de suspenderlo por un partido más debido a estos gestos. ¿Cristiano Ronaldo? No trascendió ningún tipo de castigo posible para la figura de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo se salva de cualquier castigo pese a polémicos gestos

La posible sanción a Ali Al Bulayhi sería la única en trascender con respecto al partido entre Al Hilal y Al Nassr. Cristiano Ronaldo causó mucha polémica durante este clásico por sus reclamos, la burla al propio defensor del equipo azul de Riad y un polémico gesto contra el árbitro Wilmar Roldán.

Como viene siendo costumbre, Cristiano Ronaldo se ha quejado de la actuación arbitral durante los partidos de Al Nassr en Arabia Saudita. En esta ocasión, se viralizó un polémico gesto de ‘platita’ por parte del ‘Bicho’ contra Roldán, acusándolo de haber recibido algún soborno para cobrar en contra de su equipo.

Pese a todas las cuestiones polémicas comentadas, el ‘Bicho’ se salvará de cualquier tipo de sanción. La Federación Saudí de Fútbol ha sido muy permisiva con su máxima estrella a lo largo de este año 2023 en este tipo de acciones contra los árbitros.