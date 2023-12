¡Ni con VAR se lo cobraron!: El insólito penal ignorado a Cristiano Ronaldo y Al Nassr en el triunfo vs. Al Riyadh

Al Nassr volvió al triunfo en la Liga Profesional Saudí. Goleó a Al Riyadh como local por 4-1 con un gol de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el portugués no es ajeno a las polémicas arbitrales, algo que ya le pasó en la última fecha contra Al Hilal. En esta ocasión, no le cobraron un penal claro por mano en la línea y estalló de furia contra el árbitro Majed Al-Shamrani.

Las decisiones arbitrales se han vuelto una polémica constante en los partidos de Al Nassr. La semana pasada, lo sufrió Cristiano Ronaldo con el mal arbitraje de Wilmar Roldán, quien no estuvo a la altura del clásico ante Al Hilal. Unas cuantas jugadas polémicas por presunto penal y una falta en el gol del conjunto azul de Riad hicieron estallar al portugués.

De hecho, el propio Cristiano apuntó directamente contra Roldán con un polémico gesto en donde lo acusó de haber recibido ‘platita‘ por cobrar todo en favor de Al Hilal. En el partido ante Al Riyadh, una nueva polémica indignó al atacante portugués.

Se dio en el primer tiempo cuando el partido estaba sin goles. Luego de un rebote en pelota parada, Cristiano remató a gol. El balón superó al arquero uruguayo Martín Campaña, pero el mediocampista Birama Touré la sacó en la línea evitando el grito de gol. Sin embargo, con la repetición de la jugada, se puede ver que la sacó con su mano izquierda.

Ni el VAR cobró penal en favor de Al Nassr y Cristiano Ronaldo estalló de furia

En primer lugar, había dudas sobre si la pelota no había ingresado en su totalidad, pese al despeje de Touré. Lo cierto es que el balón no ingresa en su totalidad, algo comprobado por el VAR. Sin embargo, resulta incomprensible cómo la tecnología no vio la mano del jugador de Al Riyadh.

Inmediatamente después de la jugada, Cristiano Ronaldo y varios jugadores de Al Nassr le reclamaron la mano al árbitro Al Shamrani. En un primer momento, no pareció que fuese a ir al VAR, pero finalmente, lo hizo luego del llamado. Tras ver la acción en la pantalla, mantuvo su decisión de no cobrar penal. ¡Insólito!

El balón dio en la mano de Touré, aunque el remate de Cristiano tiene un leve desvío en Campaña. Lo que juzga el árbitro es que el jugador no tiene intenciones de meter la mano para evitar el gol.

Cristiano se tomó revancha con gol y Al Nassr ganó a Al Riyadh

La acción del penal no cobrado no impidió que Cristiano Ronaldo pueda marcar su gol. Luego de la polémica, al minuto 31, el ‘Bicho’ aprovechó un buen centro de Mané para empujar la pelota directo al 1-0. No hubo una buena reacción de Campaña, pese a tener al portugués en el área chica y Al Nassr se puso en ventaja.

El equipo de Luís Castro se quedó con el triunfo en definitiva. CR7 asistió a Otávio para el 2-0 en el primer tiempo. Ya para la segunda parte, Al Nassr bajó un poco los decibeles, pero pudo aumentar su ventaja con dos goles de Anderson Talisca. André Gray descontó para el visitante y el partido culminó por 4-1.