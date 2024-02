A Cristiano no se lo hacen: Presumen la nueva forma para que Messi no haga goles de tiro libre

En la historia del fútbol pocos jugadores pueden presumir que han marcado una era. Uno de ellos es Lionel Messi y una muestra de eso es la nueva forma que los rivales están utilizando para que no haga goles de tiro libre. Esto era para presumir, así que nada mejor que utilizar a Cristiano Ronaldo para encender la polémica en X.

Todo empezó en el primer partido de la pretemporada 2024 de Inter Miami. El equipo norteamericano viajó más de 1.636 kilómetros a El Salvador para jugar contra la selección de ese país y en la última jugada antes de que se acabara el primero tiempo iba a llegar la nueva forma para evitar un gol de tiro libre de Leo Messi.

En aquel partido amistoso del 19 de enero de 2024, la Selección de El Salvador decidió poner solo dos hombres en la barrera ante un tiro libre que iba a patear Messi. ¿Y el resto? Todos los demás jugadores estaban repartidos adentro del área y tanta curiosidad generó esta estrategia que en la transmisión oficial del partido dijeron “no puedo decir que haya visto esto“. En la MLS se iba a repetir la misma situación.

Real Salt Lake estaba decidido a mantener el invicto de 14 años sin perder un partido que inicia una temporada de la MLS y por eso no dudaron en aplicar la forma con la que la Selección de El Salvador impidió un gol de tiro libre de Lionel Messi. Dos jugadores a la barrera y el resto al área con un jugador en cada palo del arco. ¿Les resultó?

El balón tenía todo para entrar en el arco, pero el 1.83 metros de estatura de Justen Glad se interpuso en la que hubiera sido la primera celebración de Leo Messi en la MLS 2024. La estrategia en contra del jugador argentino funcionó por segunda ocasión, así que sus seguidores decidieron hacer todo lo contrario a quedar lamentándose y decidieron utilizar a Cristiano Ronaldo para presumir lo que genera Lionel en sus rivales.

El paso de Messi por el París Saint-Germain no solo dejó 32 goles, 34 asistencias y dos títulos de la Ligue 1 en 75 partidos disputados, la cuenta de X ‘PSG Chief’ (Jefe) empezó a seguir todo lo hace el futbolista argentino aun siendo jugador de Inter Miami. Al ver la nueva forma que se empezó a utilizar en la MLS para que Leo no haga gol de tiros libres, este usuario decidió compararlo con lo que no le hacen a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Cuando se tiene la posibilidad de tener al frente a un jugador que enfrentó a Lionel Messi y jugó con Cristiano Ronaldo, es inevitable no preguntarle a quién prefiere. Eso hizo Daniel Habif con Dani Carvajal y si la respuesta del lateral del Real Madrid no es perfecta, pega en el palo. “Pondría al mismo nivel a Messi y a Cristiano. No me decantaría por ninguno. Al final los dos son dos bestias absolutas. No podría decantarme ni por uno ni por otro. Son muy diferentes. Messi es un jugador capaz de bajar a recibir y crear la jugada, puede asociarse y generar más fútbol. Y Cristiano es una bestia a nivel de goles, de atacar el área y definir. Juntos… Hubiera sido la bomba“, dijo Carvajal.

