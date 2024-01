Álvaro Morales defiende a Lionel Messi de la FIFA tras el premio The Best 2023

Una vez más, Lionel Messi volvió a estar en la cima del mundo del fútbol. Esto ya dejó de ser noticia, pero lo que realmente sí sorprendió fue la primera reacción que tuvo uno de sus contradictores más populares. En contra de todo pronóstico, Álvaro Morales defendió a Leo de la FIFA tras ganar el polémico premio The Best 2023.

Messi no la iba a tener nada fácil, ya que el periodo para ganar el premio al Mejor Jugador en los premios The Best 2023 de la FIFA iba del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023. Justo un día un después de la victoria de la Selección Argentina contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Según Morales, al jugador argentino le hicieron daño con este nuevo premio.

En un triunfo más que apretado, Leo Messi quedó empatado con Erling Haaland al recibir 48 puntos, pero se llevó el primer lugar por el artículo 12 de las Reglas de Asignación de la FIFA para los premios The Best: en caso de un empate en el primer puesto, el ganador será el jugador que tuviera más votos al primer lugar (cinco puntos) por parte de los capitanes de las selecciones nacionales. Lionel tuvo 107 y el delantero del Manchester City 64.

A pesar de que Lionel Messi no asistió a la ceremonia en la que ganó el premio The Best 2023 porque no quería perderse entrenamientos de la pretemporada de Inter Miami, Álvaro Morales decidió publicar unos mensajes más que picantes sobre el nuevo galardón para el capitán de la Selección Argentina. ¡Hasta se animó a defenderlo!

En medio de las críticas que recibió Messi por haber ganado el premio al mejor jugador en The Best 2023 tras obtener la Ligue 1 con París Saint-Germain y la Leagues Cup con Inter Miami, Morales empezó a opinar del tema cambiándole de nombre a este galardón. “El premio al mejor ridículo”, publicó en X el periodista de ESPN, pero luego defendió a Leo de la FIFA diciendo que “le hacen más daño a Messisito con esas decisiones”. ¿Impensado?

La firme opinión de Morales sobre Leo Messi y el premio The Best 2023

A pesar de que en primera instancia defendió a Lionel Messi al decir que era más el daño que la FIFA le hacía al darle su tercer premio al mejor jugador The Best, Álvaro Morales volvería a atacar a Leo con la siguiente opinión: “Es ridículo. ¿Por qué habría de ganar The Best? Porque ganó el Mundial del 2022… Sí fue en el 2022. Es como cuando la Revista Time lo declara el atleta del año, ¿por qué? Porque llegó a Miami que no lo pudo meter a los Playoffs de la MLS y ganó la Leagues Cup con todo el empuje y las fallas arbitrales”.

La página oficial de Messi rompió el silencio de Leo tras el premio The Best 2023

¿Le dio la razón a Álvaro Morales? Lionel Messi no se ha pronunciado sobre el nuevo premio que ganó, pero su página oficial sí rompió el silencio explicando por qué fue el ganador del The Best 2023: “Leo comenzó 2023 con el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, donde anotó 16 goles y otras tantas asistencias en 32 partidos para ayudar a los parisinos a conquistar la corona de la Ligue 1. En verano, el argentino fichó por el Inter de Miami y, poco después de recalar en el club de Florida, les ayudó a conseguir su primera medalla: la Leagues Cup, en la que marcó diez goles en 7 partidos. Ese hito para el equipo con sede en Miami también marcó otro récord para Leo, ya que fue el título número 44 de su carrera, lo que lo convirtió en el jugador más condecorado que ha practicado este deporte“.