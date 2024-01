La segunda temporada de Lionel Messi con Inter Miami está cada vez más cerca de empezar y cuando todo parecía alegría en el equipo de David Beckham y compañía tras la llegada de Luis Suárez, una novedad sobre un compañero de Leo encendió las alarmas. ¡No aparece en los entrenamientos!

Inter Miami viene de tener una de las defensas con el rendimiento más bajo de toda la MLS en la temporada 2023. No solo se quedaron cortos a la hora de clasificar a los Playoffs, también recibieron 54 goles en contra y terminaron con una diferencia de gol de -13. El protagonista de esta historia era uno de los jugadores a tener más minutos en la defensa, pero…

El primer gran refuerzo que anunció Inter Miami para la temporada 2024 fue Luis Suárez. Buena noticia para Leo Messi, anotaron juntos 478 goles en el FC Barcelona. Luego, la siguiente contratación estelar fue el mediocampista Julian Gressel que viene de ser campeón en la MLS, y cuando está por confirmarse la llegada de un defensor, todo apunta a que otro compañero del ’10’ argentino se irá del equipo.

Según informó Germán García Grova, periodista del canal TyC Sports, Nicolás Freire llegó a un acuerdo para ser nuevo refuerzo de Inter Miami. El defensor central argentino firmaría en condición de préstamo por un año y… ¿Sería el reemplazo del compañero de Lionel Messi que está desaparecido en el equipo norteamericano?

Harvey Neville, lateral derecho de 21 años, jugó 187 minutos en la temporada 2023 y parecía ser uno de los reemplazantes cuando DeAndre Yedlin no estuviera disponible. Sin embargo, se confirmó que no está entre la lista de los jugadores que viajaron para disputar el partido amistoso contra la Selección de El Salvador el viernes 19 de enero a las 20:00 ET (22:00 ARG). ¡Y eso no es lo más grave!

Franco Panizo, periodista del podcast Miami Total Fútbol, público el 13 de enero de 2024 que Harvey Neville no estuvo presente en el entrenamiento de Inter Miami y tampoco hizo parte de las prácticas opcionales que el equipo realizó. Luego, Panizo sostuvo que el club norteamericano se pronunció el 17 de enero sobre la ausencia de este compañero de Lionel Messi al decir que no tenía comentarios al respecto. ¿Dónde estará?

¿Cuándo es el debut oficial de Messi con Inter Miami en la MLS 2024?

El efecto de Lionel Messi en Inter Miami vuelve a tener un impacto sin precedentes. Por primera vez en la historia del equipo norteamericano jugarán siete partidos amistosos antes de iniciar la temporada MLS 2024 y… ¿Cuándo debuta Leo en la liga de Estados Unidos? Será el miércoles 21 de febrero contra Real Salt Lake a las 20:00 ET (22:00 ARG). El club de David Beckham y los hermanos Mas tendrá la posibilidad de ganar cuatro torneos: MLS, Leagues Cup, Copa de Campeones Concacaf y US Open Cup (jugarán con el equipo filial).