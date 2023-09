Luego de salir lesionado ante Toronto FC y causar seria preocupación en Inter Miami, Lionel Messi vuelve a ser tendencia. Es que el astro argentino fue entrevistado por el reconocido humorista Migue Granados en su canal de YouTube, OLGA. Una de las declaraciones más fuertes del ’10’ apuntó directamente contra su ex equipo, PSG.

Messi disfruta de su tiempo en Miami, aunque el título del mundo en Qatar llegó cuando jugaba en su ahora ex club, Paris Saint-Germain. Sin embargo, su salida no fue del todo buena y Leo lo hizo notar en la charla con Granados. “Si bien no estaba bien en París, me tocó ser campeón del mundo estando ahí, todo pasa por algo“, pensó.

Pero más allá de ello, hubo un cuestionamiento hacia PSG. El rosarino reveló que en el conjunto parisino no lo reconocieron como campeón del mundo y explicó las razones. “Era entendible. Estaba en el lugar (Francia) donde habíamos ganado el Mundial y, por culpa nuestra, no fueron campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único campeón del mundo que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores (de Argentina)“, contó.

El estado físico de Lionel Messi es un tema de debate por estas horas, luego de que salió del partido ante Toronto FC antes del final del primer tiempo. Si bien esta entrevista fue antes de este partido, dejó una frase que explica este problema que padece. “Hay una realidad. Tengo más años, tengo mil partidos atrás y bueno, el tiempo pasa para todos“, comentó.

Otro tema futbolístico que tocó fue si llegará al Mundial 2026, el gran deseo que tienen los hinchas argentinos, y esto dijo: “No sé si llegaré, no estoy pensando en eso, estoy pensando en la Copa América ahora, ya veremos después, depende de cómo me sienta. Veo día tras día que aún quedan tres años“.

La entrevista también tocó otros temas personales y algunas revelaciones sobre el día a día de Messi. Confesó que sus hijos no tienen teléfonos celulares, contó que no le gusta mandar audios de WhatsApp y hasta deslizó su deseo de tener una niña con Antonela Roccuzzo, entre otros temas.