La primera edición de la Leagues Cup en su formato de zona de grupos y cuadro de eliminación con todos los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer de los Estados Unidos, dejó atrás su primera instancia, la cual dejó 15 equipos eliminados: San José Earthquakes, Seattle Sounders, Los Angeles Galaxy, St. Louis, Puebla, Chivas de Guadalajara, Colorado Rapids, Austin, Santos Laguna, Atlanta United, Necaxa, Tijuana, Montreal, Toronto y Atlético San Luis.

INTER MIAMI de Lionel Messi vs. Atlanta United en exclusiva por AppleTV

Ya los próximos encuentros que se disputarán del certamen a partir de este miércoles dos de agosto corresponderán a los 16vos de Final. Por un lado, se ubican los siguientes cruces: Los Angeles FC vs. Juárez, León vs. Real Salt Lake, Tigres vs. Vancouver, Monterrey vs. Portland, Columbus Crew vs. Minnesota, Toluca vs. Sporting Kansas, Chicago Fire vs. América y Cincinnati vs. Nashville.

Mientras que por la otra zona se encuentran los enfrentamientos de Philadelphia Union con DC United, New York Red Bulls con New York City FC, Pumas UNAM con Querétaro, Atlas de Guadalajara con New England, Mazatlán con FC Dallas, Inter Miami con Orlando City, Charlotte FC con Cruz Azul y Pachuca con Houston Dynamo.

Cabe recordar que tanto los finalistas como aquel elenco que se adjudique el tercer puesto clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf del año que viene.

Días y horarios de los encuentros de los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023

Miércoles dos de agosto: Inter Miami vs. Orlando City, Mazatlán vs. FC Dallas, Pachuca vs. Houston Dynamo y Los Angeles FC vs. Bravos de Juárez.

Jueves tres: New York RB vs. New York City, Pumas vs. Querétaro, Atlas vs. New England, Philadelphia vs. DC United, Charlotte vs. Cruz Azul y León vs. Real Salt Lake.

Viernes cuatro: Chicago Fire vs. América, Cincinnati vs. Nashville, Columbus Crew vs. Minnesota, Toluca vs. Sporting Kansas, Monterrey vs. Portland y Tigres vs. Whitecaps Vancouver.