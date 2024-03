Así quedó el historial Guardiola vs. Klopp: ojo que puede haber uno más

Partidazo. Cuesta no definirlo de otra manera y mucho más después del camino recorrido. Mientras la prensa inglesa sigue especulando sobre ese posible penalti de Doku a Alexis Mac Allister en la última jugada del choque, repasamos el historial de esos Jürgen Klopp vs. Pep Guardiola que ha marcada la historia reciente de la mejor liga del planeta. Ojo por que puede que el 1-1 de ayer por Anfield Road no haya sido el último baile de ambas potencias del Reino Unido.

Fue una fiesta al fútbol ofensivo. Balones al palo, ataques constantes y hasta polémica en un estadio del Liverpool donde todo se cerró en un abrazo para la historia de la Premier. Hablamos de un historial de hasta 20 partidos en Inglaterra que hasta aquí tiene números claros. Seis triunfos para Manchester City y Guardiola, 8 igualdades y mismo número de victorias para Jürgen Klopp. Dos encuentros de ventaja que se van a solo uno si miramos la era donde ambos coincidieron por la Bundesliga. ¿Fue el último round entre ambos? Por la primera división inglesa sin dudas, pero puede que no antes del 1 de julio del 2024.

La fecha para conocer esto nos lleva hasta el sábado 16 y el domingo 17 de marzo. Hablamos de un fin de semana reservado para los cuartos de final de la mítica FA Cup. Manchester City recibe al Newcastle en el Etihad, Liverpool visita al United en Old Trafford y en caso de victoria de ambos el sueño de un último Guardiola vs. Klopp sigue más que vivo. Podríamos tener un Last Dance el próximo 20 de abril en semifinales o incluso en la gran definición del certamen el día 25 de mayo.

Hasta aquí la ilusión ya es enorme, pero como si faltaba algo más vemos donde sería dicho duelo. La FA Cup, torneo más antiguo del planeta, mantiene como uno de sus ítems más destacados que los últimos tres partidos del certamen se disputen en Wembley Stadium a 90, 120 minutos o hasta penaltis. El máximo feudo del fútbol inglés cruza los dedos y por qué no, podría ser el hogar para despedir una rivalidad que ha marcado la era moderna de la Premier League como pocas rivalidades. En cinco semanas conoceremos todo.

Hasta entonces queda luchar por la Premier League. El empate de ambos dio ventaja a un Arsenal que se suma a la punta del torneo cuando quedan solo 10 finales. Los Gunners tienen 64 puntos y un +46 en goles. Los Reds de Klopp el mismo puntaje pero solo +39 en tantos a favor. A solo una unidad aparece el actual campeón del certamen y con un +35 que le obliga a dar un paso al frente en lo ofensivo. Restan 900 minutos de una edición de la primera división inglesa que promete ser apasionante hasta su última jornada por el 19 de mayo del 2024.

Guardiola explica el cruce con Kevin De Bruyne

“¡Estoy feliz de ver eso! Me gusta si está molesto, es bueno. Él es feliz ahora. Sabía lo que nos faltaba, nos faltaba conservar el balón. Después de su salida lo hicimos mejor”, palabras de Pep en rueda de prensa tras ese dialogo que mantuvo con el belga en Anfield y que se hizo viral en redes. Manchester City no pierde desde su regreso y supone la mayor alegría de cara a defender los tres torneos ganados 12 meses atrás.

Klopp alucina con el no penalti

Aquella pierna levantada de Doku en el minuto 98 desató la polémica en todo el Reino Unido. Para unos acierto de Michael Oliver, para otro error y en medio testimonios como el de Klopp. El alemán, tajante: “Fue 100% penalti. Encontrarán una explicación. Es 100% falta en todas las zonas del campo y probablemente tarjeta amarilla. Todas las personas con iPads a mi alrededor decían ‘wow, claro’”.