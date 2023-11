No fue una buena actuación del campeón mundo, se vio superado y hasta el mismo Lionel Messi lo confesó. ¿Cómo no aprovechar esta situación? Seguramente fue lo que pensó Álvaro Morales, quien no dudó en atacar la actuación de Leo con la Selección Argentina frente a Uruguay, pero la respuesta perfecta no se hizo esperar.

Argentina se vio sin ideas tras el buen funcionamiento de Uruguay y perdió 0 a 2 en condición de local por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leo Messi hizo una reflexión del partido antes de encontrar las palabras adecuadas para responderle a Morales.

“Nosotros por ahí no encontramos el juego que solemos hacer, de posesiones largas, de manejar el partido desde ese lado. Muy pocas veces lo pudimos hacer y cuando lo hacíamos encontramos algún uno que otro espacio y situaciones para poder llegar al arco. Pero la verdad que es difícil jugar de esta manera porque es mano a mano en toda la cancha y a veces es difícil encontrar los espacios”, reflexionó Messi tras la derrota de Argentina el 16 de noviembre.

Tenía hasta el aval de la FIFA. Luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociado le reconociera a Uruguay los títulos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como mundiales ganados, Álvaro Morales tuvo el contexto perfecto para sacarle en cara a Lionel Messi y la Selección Argentina las cuatro Copas del Mundo de los uruguayos.

“¡¿Cómo?! El ‘campeón del mundo’ Lionel Messi no le hizo ni cosquillas a la cuatro veces monarca mundial, la Garra Charrúa. Jajajajajaja”, publicó Álvaro Morales en X y sin necesidad de nombrarlo, Leo Messi le iba a responder con el mensaje perfecto en la atención a medios de comunicación tras la derrota contra Uruguay.

Messi le responde a Álvaro Morales por atacar a Argentina con Uruguay

Ante la premisa de Álvaro Morales y de todos aquellos que concluyeron que Uruguay pasó por arriba a Argentina, Leo Messi respondió lo siguiente: “Igual no creo que hayamos sido muy superados. Obviamente, nosotros intentamos hacer nuestro juego y ellos nos salían muy rápido a la contra con espacios. Ellos son muy buenos para hacer eso, porque tienen a jugadores muy buenos como Darwin (Núñez), (Nicolás) de la Cruz, gente en el medio que es muy dinámica y llega. Después se pusieron en ventaja y es más fácil manejar la pelota, nosotros nos empezamos a desesperar un poco porque no encontrábamos los espacios, el juego y las ocasiones. No creo que hayamos sido muy superados, fue un partido muy igualado que tuvimos ocasiones de los dos lados y ya está. Sí que nos sentimos incomodos y no pudimos hacer lo que solemos hacer“.

El último partido de Lionel Messi con Argentina en el 2023

Inter Miami no clasificó a los MLS Playoffs 2023, por lo que el último partido de Lionel Messi en el 2023 será cuando la Selección Argentina juegue contra Brasil el martes 21 de noviembre a las 21:30 ARG (19:30 ET) por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La pretemporada en el equipo norteamericano iniciará el 10 de enero de 2024.