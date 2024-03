Aurélien Tchouaméni brindó un nuevo indicio de que el anuncio de la incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid es solo cuestión de tiempo. El volante del Merengue, que al ser compañero del delantero en la Selección de Francia viene siendo uno de los más consultados, esta vez tuvo una respuesta con la que prácticamente da por hecha la operación.

“Los españoles son conscientes del jugador que es Kylian Mbappé. Pero cuando realmente lo vean a diario, se darán cuenta de su grandeza como jugador”, expresó Tchouaméni en una conversación con Telefoot, con la que, por lo menos, no niega que a partir de la próxima temporada comparta el vestuario del primer equipo de la Casa Blanca con el atacante de 25 años.

Si bien es cierto que es un secreto a grandes voces, todavía no hay una versión oficial que se haya pronunciado al respecto. Por eso, las palabras de Aurélien Tchouaméni tuvieron una repercusión elevada tanto en España como en Francia. Además, se sumó a las pistas que también aportó semanas atrás Luis Enrique, entrenador del PSG.

El ex Barcelona fue claro para describir en una conferencia de prensa que está preparando a sus dirigidos en el París Saint-Germain para cuando Kylian Mbappé no esté. ”Tarde o temprano Kylian no estará, por lo que nos debemos adaptar”, dijo Luis Enrique, para explicar su decisión de hacerlo alternar en los partidos por la Ligue 1.

El motivo por el que Kylian Mbappé no anuncia su arribo al Real Madrid

Conforme a L’Equipe, Kylian Mbappé no anuncia su acuerdo con el Real Madrid por una situación puntual. Si bien todavía no está 100 por ciento hecho porque falta la firma (algo que no puede hacer hasta que no termine su contrato con el París Saint-Germain), el delantero está esperando a ver cómo avanza la UEFA Champions League.

Es que PSG y Real Madrid, si siguen superando instancias, podrían encontrarse en la Final pautada para el primero de junio en el Estadio de Wembley. Por lo que entiende que develar su trato anticipadamente, en ese hipotético escenario, sería contraproducente para todas las partes involucradas. No obstante, podría soltar algo más concreto, de acuerdo al medio citado, si uno de los dos equipos tropieza en Cuartos de Final o en Semis.

Kylian Mbappé sabe que será muy difícil estar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Otras de las cuestiones que abarca la muy posible llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid, es la autorización para que esté en los Juegos Olímpicos de París 2024. Él desea decir presente y el entrenador Thierry Henry quiere contar con su servicio. Sin embargo, el propio delantero dijo que no será fácil obtener el ok. ‘‘No depende de mí. La decisión final no es mía’‘, expresó en rueda de prensa.