El golpe de autoridad tras el anuncio de su adiós, la falta de candidatos sólidos en el mercado y el plan trazado años atrás. Todo esto se une alrededor de un Barcelona donde asegurarse la presencia de Xavi más allá del 30 de junio gana fuerza. Un plan de tres fases como pilares se pone en marcha de cara a evitar un giro de 180 grados impensado a finales del 2023. Fichajes, contratos y el factor Erling Haaland componen todo.

“La situación merece un cambio de rumbo y como culé la situación no puede seguir. Creo que el club necesita un cambio de dinámico. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Por el bien de la Junta directiva, o mejor es que me marche”, declaraba el entrenador semanas atrás tras un 3-5 ante Villarreal que le hacía renunciar a su último año de contrato. Desde entonces Barcelona está invicto y por Mundo Deportivo no dudan que hay grandes deseos de que siga ligado al club. La pregunta, por supuesto, es como.

Por el medio empiezan marcando que no se ven perfiles mejor que Xavi. Los jóvenes han sido potenciados por su figura. Los veteranos le tienen respeto y pese a los altibajos se ve al equipo peleando en Europa como nunca en los últimos cuatro años. Convencer a Hernández pasa por mantener su contrato hasta el 2025 añadiendo la opción de que este se prorrogue hasta el 2026 si todas las partes se ven beneficiadas. Es el primer paso para que el proyecto siga adelante. Ojo por qué el DT, para Mundo Deportivo, también tiene sus peticiones.

Fichajes es la segunda parte del plan. Xavi pide garantías para el verano que se acerca. Exige un volante de peso como Joshua Kimmich, Martin Zubimendi o Bernardo Silva. Hablamos de operaciones difíciles para la economía del conjunto culé. La directiva pretende ahorrar dinero hasta el 2025 y solo traer caras nuevas que sean oportunidades de negocio. Es el punto de choque y veremos si un obstáculo infranqueable. Si hay paz en este sentido, se sigue hablando de Haaland.

Es el gran deseo de la directiva de Joan Laporta. El presidente espera y trabaja para que en verano del 2025 la economía culé permita un galáctico. El apuntado es el delantero del Manchester City como heredero de un Robert Lewandowski que y tendrá 37 años. Las cláusulas por fuera de la Premier League de su contrato son la última fase a tomar en un plan para que Hernández se quede llena de aristas y donde las próximas semanas serán claves. Por el noruego como mínimo habría que desembolsar cerca de 180 millones de euros. ¿Es posible? Solo el tiempo lo dirá.

Laporta lleva semanas pidiéndolo

“Con Xavi nos hemos comprometido que hablaremos a final de temporada. A veces las decisiones se replantean. Imagina que conseguimos un título… Yo creo que Xavi se lo pensaría, y nos dirá lo que quiere hacer…Si ganamos un título evidentemente me gustaría que siguiera Xavi, ya se lo dije”, declaró el presidente jornadas atrás.

Nada antes del PSG

Es el gran objetivo del club ahora mismo y la única prioridad. Volver a meter a Barcelona en semifinales de la Copa de Europa por primera vez en casi 5 años o competir por ello será clave para saber como se encuentra un proyecto que parecía muerto semanas atrás y que puede tener una nueva vida. Xavi y su hambre, como aceptación de las condiciones, definirán hasta donde llega la era Hernández en Cataluña.