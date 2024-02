Beckham no dudó: Inter Miami sacó del equipo al jugador que no le dio la capitanía a Messi

Inter Miami empezó una carrera contra reloj para terminar de hacer los ajustes en el plantel y así cumplir las normativas de la MLS en vísperas de la temporada 2024. Con este panorama, se instaló la narrativa que tendrían disponibles a cinco jugadores para que salieran del club y así no exceder el tope salarial impuesto por la liga. Uno de ellos venía de no darle la cinta de capitán a Lionel Messi y ya se fue del equipo.

¡David Beckham no dudó! Inter Miami realizó una gira de pretemporada que los hizo recorrer más de 37.250 kilómetros en 28 días. Esto le pasó factura a Leo Messi con un edema en uno de los músculos aductores que lo hizo perderse el partido contra el equipo de Estrellas de Hong Kong del 4 de febrero de 2024. Luego, el jugador argentino pudo ingresar al minuto 15 del partido amistoso vs. Vissel Kobe y ahí sucedería todo el tema de la capitanía con el protagonista de esta historia.

A Messi ya le ha pasado que entra a los partidos y quien es el capitán del equipo le ofrece darle la cinta de capitán. Incluso, Nicolás Otamendi se cruzó toda la cancha en un partido de la Selección Argentina, y a pesar de que el ’10’ argentino le dijo que no, fue y le entregó la capitanía. Con el exjugador de Inter Miami pasó la misma situación con un final diferente.

Se levantó el cartel en el estadio Nacional de Japón y cuando Lionel Messi dio sus primeros pasos en la cancha durante el partido contra Vissel Kobe, del 7 de febrero, Gregore se acercó, le ofreció la cinta de capitán, pero ante un no de Leo no insistió. Luego de que el volante brasilero al final de cuentas no le diera la capitanía, Inter Miami y David Beckham tomaron una decisión radical sobre su futuro.

“Gregore no está en la plantilla del Inter Miami esta noche (15 de febrero de 2023). Una fuente del equipo confirma que regresará a Brasil para jugar en el Botafogo. El equipo tuvo que deshacerse de un salario significativo para cumplir con la plantilla. Gregore ganó $961.250 la temporada pasada”, publicó Michelle Kaufman, del diario ‘El Miami Herald’.