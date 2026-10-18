Bombazo mundial: Real Madrid eligió al reemplazo de Mourinho

José Mourinho no levanta y el Real Madrid ya piensa en un posible cambio de entrenador para diciembre con un candidato firme.

José Mourinho podría tener los días contados en el Real Madrid si los resultados no mejoran en las próximas semanas. Florentino Pérez ya tendría en mente una alternativa para el banquillo blanco en caso de que el entrenador portugués no consiga revertir la situación.

Según el periodista Sergio Valentín, el nombre que aparece como posible reemplazo es Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, quien estaría en los planes de Florentino para asumir el cargo si Mourinho no consigue enderezar el rumbo del equipo.

Deschamps se encuentra actualmente sin equipo, después de cerrar su etapa al frente de la selección francesa tras el Mundial 2026. Deschamps se fue con una UEFA Nations League, una Copa del Mundo y dos semifinales mundialistas.

El técnico francés ya habría estado entre las opciones de Florentino Pérez durante la pasada campaña electoral, antes de que el presidente apostara por Mourinho y pagara su desvinculación del Benfica.

Los hinchas apuntan sin embargo que los problemas de resultados se deben a mala planificación deportiva de la plantilla más que un problema de DT. Zinedine Zidane también fue contemplado por el Madrid.

Didier Deschamps – Selección de Francia 2026

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En resumen