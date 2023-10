La vida futbolística de Lionel Messi siempre estará ligada al FC Barcelona. Incluso, luego de vivir uno de los momentos más tristes y duros de toda su carrera, Leo quiso regresar al equipo español. Ahora, apareció otro protagonista en esta relación, Inter Miami, y tras darse a conocer el deseo de querer una despedida como se lo merece, el Barça le envió un mensaje a Leo.

¡A los hechos! Mientras que Messi se recupera de una molestia que le causa una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha, Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami junto a David Beckham, confesó el compromiso que le hizo al jugador argentino sobre regresar a Barcelona.

Luego de que Leo Messi dijera que “tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver” el mismo día que se confirmaba la noticia que iba a ser jugador de Inter Miami, Mas habló con el diario Marca y sostuvo que “le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido“. ¿El Barça les respondió?

El mensaje del Barcelona para Messi tras el deseo de querer regresar

El deseo de querer regresar a despedirse de manera oficial de la afición del Barcelona quedó sobre la mesa y en menos de 24 horas llegó un mensaje por parte del equipo español para Lionel Messi. ¿Están de acuerdo y solo es poner la fecha?

No hubo un escenario más indicado. En la previa al partido contra Porto por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League 2023-24, Barcelona le envió un mensaje a Messi tras darse a conocer el deseo de que quiere volver para despedirse. “El debut del GOAT (Mejor Jugador de Todos los Tiempos)”, publicó el equipo español en X (Twitter) con un video recordando el primer partido de Leo con el equipo profesional del Barça.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.