Bajo la premisa que nunca será mal momento para empezar a planificar lo que será el futuro inmediato, Inter Miami hizo oficial la decisión que tomó con aquel jugador que se animó a hablar sobre depender de nadie más y nadie menos que de Lionel Messi.

¡Oh, oh! En Inter Miami ya hay un antecedente sobre una determinación que tomaron con un jugador que habló sobre Leo Messi. El arquero Nick Marsman había dicho que el equipo no estaba preparado para la llegada del jugador argentino y el 7 de agosto de 2023 se anunció que le rescindieron el contrato. ¿Casualidad o causalidad?

Y como no depender de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Al protagonista de esta historia le preguntaron el 26 de agosto de 2023 si Messi estába cargando la mayor parte de responsabilidad en los partidos de Inter Miami y sin dudarlo dos veces dio una respuesta contundente: “Creo que Messi lideraría cualquier equipo en el que esté, así que no es un insulto para nosotros de ninguna manera“.

Oficial: La decisión que tomó Inter Miami con el jugador que habló de Messi

A la hora de buscar uno de los defensores más fuertes y sólidos en el plantel de Inter Miami, Kamal Miller da un paso al frente. Por algo juega en la Selección de Canadá. El central llegó en el 2023 al equipo de la Florida, y luego de hablar sobre no tener problemas a la hora de depender de Lionel Messi, David Beckham y compañía tomaron una decisión sobre su contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2023.

“Inter Miami CF anunció hoy (3 de octubre) que firmó al defensor Kamal Miller con una extensión de contrato hasta la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para 2027”, publicó la página oficial del equipo liderado por Leo Messi. ¡Uf! El defensor central, de 26 años, respiró de alivio.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.