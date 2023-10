Inter Miami iniciará la recta final de la temporada MLS 2023 con el objetivo que se dé el milagro deportivo de clasificar a los Playoffs, y cuando más necesitaban tener el equipo completo, el entrenador Gerardo Martino le confirmó a David Beckham que le desarman el equipo. ¿Por culpa de Lionel Messi?

Para nadie es un secreto que una de las cualidades de Leo Messi a la hora de ser considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol es hacer que sus compañeros de equipo suban el nivel y jueguen cada vez mejor. En esta ocasión, esto le jugó una mala pasada a Inter Miami y a Beckham.

Una nueva fecha FIFA se viene en el fútbol mundial, y al ver que jugadores de Inter Miami lograron con el efecto Lionel Messi ganar el primer torneo en la historia del equipo en tan solo 7 partidos, las diferentes selecciones se empezaron a fijar en el equipo norteamericano. David Beckham y compañía ya tuvieron un récord sin precedentes en la MLS: 9 jugadores convocados por sus respectivos países. Ahora, la situación es más grave.

¿Por culpa de Messi? Martino le confirmó a Beckham que le desarman el equipo

Gerardo Martino habló con los medios de comunicación el 3 de octubre de 2023 y cuando abordaron el tema de la posible convocatoria de Leo Messi a la Selección Argentina para jugar contra Paraguay y Perú el jueves 12 y martes 17 del mismo mes, respectivamente, el DT de Inter Miami le confirmó a David Beckham que le desarman el equipo.

“Evidentemente si él esta bien en el club va a estar bien para la selección. El compromiso que tiene Leo con la selección (Argentina) está fuera de discusión y era algo que nosotros, el club, reconocia de antemano. Además, ahora tenemos 12 convocatorias (jugadores convocados) y no solamente pasa con él, pasa con el resto de jugadores. Todos quieren estar acá y en la selección”, dijo ‘El Tata’ Martino en conferencia de prensa. En el caso de Messi y los otros jugadores convocados a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 se perderían al menos el partido Inter Miami vs. Charlotte FC del miércoles 18 de octubre.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.