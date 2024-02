Todo estaba listo para que fuera un auténtico espectáculo porque el día previo al partido se llenó un estadio en vísperas de solo ver entrenar a Lionel Messi. Sin embargo, una lesión dijo: ¡Un momento! El jugador argentino no pudo estar en el partido entre Inter Miami y un Equipo de Estrellas, por lo que el gobierno de Hong Kong decidió hacerle un reclamo público por más de US$15 millones.

La gira que Inter Miami organizó para la pretemporada 2024 los tiene haciendo casi una vuelta al mundo en menos de un mes. Ahora fueron más de 6.800 kilómetros hasta Hong Kong para jugar contra el Equipo de Estrellas de ese país, así que había que preparar toda una logística para recibir a un futbolista de la talla de Leo Messi.

Salió a calentar al estadio Hong Kong y empezaron las sospechas, luego Inter Miami confirmó el once titular para el partido del 4 de febrero y se terminó de aclarar todo. Messi no iba ni al banco de suplentes, los aficionados estaban a punto de estallar y el gobierno local se iba a pronunciar de manera firme y contundente.

Tatler, la empresa organizadora del partido amistoso entre Inter Miami vs. el Equipo de Estrellas de Hong Kong, sostuvo que “a pesar de algunos nuevos reportes, Tatler no tenía ninguna información sobre la no participación de Messi o Suárez antes del saque inicial. Messi y Suárez fueron declarados no aptos para jugar por el servicio médico de su equipo, para decepción de todos, incluido el nuestro”. Sin embargo, esta compañía también estaría involucrada en el reclamo público que hizo el gobierno local.

En un comunicado compartido en X por Favian Renkel, periodista de la Revista Forbes, el gobierno de Hong Kong hizo saber la decepción que sintieron al ver que Lionel Messi no pudo jugar el partido amistoso en el cual invirtieron más de $15 millones para la organización y sede del encuentro. Con esta cifra sobre la mesa, llegó el reclamo al jugador argentino.

El reclamo del gobierno de Hong Kong a Messi por más de $15 millones

La molestia fue más que evidente y a la hora de ver cómo se hubiera podido manejar mejor la situación, el gobierno de Hong Kong le hizo un reclamo a Leo Messi después de invertir más de $15 millones en el partido que estuvo ausente: “El gobierno, así como todos los aficionados al fútbol, ​​están muy decepcionados de que Messi no haya podido jugar en el partido amistoso ni dar explicaciones a los aficionados en persona cuando lo solicitaron. La forma en que el organizador y el Inter Miami CF manejaron la situación no pudo cumplir con las expectativas de los fanáticos que mostraron un gran apoyo a Messi, especialmente aquellos visitantes que vinieron hasta aquí para ver el partido”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Lionel Messi?

A la espera de que a Lionel Messi le baje la inflamación que tiene en uno de sus músculos aductores y que lo llevaron a perderse la victoria 4 a 1 contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong, Inter Miami viajará más de 2.900 kilómetros a Tokio para jugar contra Vissel Kobe el miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG). ¿Estará Leo? Difícil…